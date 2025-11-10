我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 和逸飯店‧台南西門館推出秋冬、跨年出遊雙重禮遇。（圖／和逸飯店‧台南西門館提供）

▲放大普發一萬現金價值，飯店推出一萬元入住總統套房專案。（圖／台中港酒店提供）

全民普發萬元甫上路，飯店業者搶先推出秋冬、跨年甚至新春優惠。小墾丁渡假村「神馬都好」春節住宿專案，可以超值價格享受一泊二食的假期，還規劃手作體驗與多項趣味應景的春節活動。和逸飯店‧台南西門館除了秋冬城遊住房專案，並於即日起開賣「嗨High 2026」跨年住房專案。台中港酒店搭上雙十一購物節與普發一萬振興熱潮，推出多重回饋優惠專案。小墾丁渡假村限時「神馬都好」春節住宿專案，即日起至11月30日前預訂，享「超早鳥」限定優惠，可以超值價格享受一泊二食的假期，專案期間（2026年2月17日至2月20日，初一至初四），旅客可入住溫馨別墅，享受豐盛早餐與自助火鍋晚餐；入住達8人（含）以上更可升級桌菜。此外，還能參加大小朋友最喜愛的手作體驗與多項趣味應景的春節活動，更有機會抽中住宿券。特別的是，墾丁渡假村榮獲「屏東縣金鑰獎－寵物友善旅宿」，毛孩也能跟著家人一起放春假。和逸飯店‧台南西門館推出秋冬、跨年出遊雙重禮遇，規劃「會員好宿賞·秋冬府城遊」住房專案。「嗨High 2026」跨年住房專案即日起開賣 ，專案含早餐、宵夜小點吃到飽與飲料等暢飲，還可免費參加12月31日跨年特別活動，包含闖關遊戲、聖誕熄燈儀式，以及多種互動與抽獎活動。此外，AMAZZING CLUB 會員預訂再享延遲退房 2 小時與95折優惠，預訂三天兩夜入住加碼贈500元商圈抵用券，適用於指定商圈的合作店家。放大普發一萬現金價值，台中港酒店即日起至12月31日止推出一萬元入住總統套房專案，入住旅客可享萬元價體驗尊榮空間，並加贈5,000元台中港酒店線上商城灣兔購抵用券。此外，迎接雙十一購物節熱潮，酒店同步導入虛擬貨幣支付服務，未來消費者可透過虛擬貨幣進行付款，前三名使用MaiCoin PAY付款的旅客，可享「總統套房一泊一食」優惠價，再加碼贈送「雅緻雙人房乙晚」，體驗一折價入住再享一晚住宿的極致回饋。台中港酒店總經理姜文偉提到，期盼能透過多元支付方式吸引具國際視野、關注新科技的消費者，為旅宿市場注入新的客群動能，也展現品牌持續擁抱創新、提升服務彈性的實際行動。