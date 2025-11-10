我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，標得地上權的新光人壽同意在拿回相關成本後，與地主台北市政府合意解約。台北市政府副市長李四川今（10）日表示，最終解約金額經過第三方及會計師審查後為44.3億多元，下班前會將解約公文送至北市議會，但傳較新壽所提金額少。對此，新壽董事長魏寶生受訪時表示，「要看金額合不合理，只要價格合理，我們都尊重」，只要合意解約條款協商確定，就召開臨時董事會，待董事會同意授權，他才會與北市府簽訂終止契約。魏寶生說，目前是由同仁與北市府進行協商，只要金額、合意解約內容經雙方同意，新壽就會盡快召開臨時董事會討論，不過，他說，目前都還在協商。對於北市府指稱最終解約金是44.3億元，傳比新壽所提金額少，魏寶生指出，「只要價格合理，我們都尊重」，也希望合意解約條款盡快協商出來，只要OK，新壽就會召開臨時董事會。至於北市府透露新壽將在本周四召開臨時董事會，魏寶生表示，還沒發開會通知，要等合意解約條款協商確定，雙方都同意，新壽才會發出開會通知，「我是董事長，我要聽從我的董事會」，不是北市府說了算，要董事會通過，並授權董事長去簽約，他才能與北市府簽訂終止契約。