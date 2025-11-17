我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣絃樂團首席譚正主任向同學介紹四重奏的表演樂器，帶領大家認識音樂的奧妙與魅力。（圖／新北市政府教育局提供）

音樂沒有界線，愛能穿越障礙。台灣絃樂團10月8日走進新北特殊教育學校，為全校師生帶來一場溫馨感人的音樂饗宴。活動由群光電子、晶碩光學與文麥公司共同贊助，串起企業關懷與教育共善的力量，讓孩子們能在熟悉的校園裡，無障礙地親近藝術、感受音樂的力量，實踐《身心障礙者權利公約》（CRPD）中「文化藝術平等參與」的精神。新北特校校長洪雅玲表示，感謝台灣絃樂團與企業的支持，讓學生能在課堂之外擁有體驗多元藝術與情感交流。「CRPD強調文化與教育的平等權利，我們希望學生不僅學習知識，更能從藝術中獲得自信與被看見的力量。」參與學生小臻分享：「我覺得音樂好美，好像在天空飛一樣，心裡很開心。」演出現場可以看到隨著悠揚的琴聲響起，師生們靜靜傾聽，孩子們的臉龐逐漸浮現笑容，有些學生情不自禁地隨著旋律擺動身體。顯見舞台上演奏的不只是音符，更是跨越障礙的橋樑。音樂會的重要推手-文麥公司林高順董事長表示：「感謝群光電子、晶碩光學一同支持新北特校辦理藝術教育，我們希望能用實際行動回饋社會，看到學生們在音樂裡展露笑容，我更深信藝術是最美的語言，它能跨越限制，也傳達出企業將愛心化為行動的真誠信念。」教育局長張明文表示：「教育的價值在於沒有一個孩子被遺忘。藝術教育不應設限，而應是所有孩子都能自由接觸的權利與資源。」新北市重視特殊教育，持續推動融合教育、無障礙環境建置與多元支持服務，讓每位學生都能在公平友善的環境中學習與成長。這場跨界合作將愛與善意化為行動，讓藝術在校園中綻放。透過台灣絃樂團、企業與教育局三方攜手合作，讓藝術成為孩子成長路上最溫柔的力量。