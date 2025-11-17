我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林依晨過去戀情雖然低調，但每段都很精彩。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨曾經很不習慣演藝圈的生活。（圖／翻攝自YouTube＠sugoiLaiLe）

▲林依晨憑藉《深度安靜》2度角逐影后。（圖／摘自《深度安靜》片段）

43歲的林依晨今年以電影《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，出道多年的她，有著零負評女神稱號，過去她演過許多偶像劇，《我的秘密花園》、《18歲的約定》、《惡作劇之吻》等等，感情世界也一直是外界關注焦點。別看林依晨外表柔柔的，好像有種遙不可及的感覺，但其實她以前也有點戀愛腦，還曾經在捷運上搭訕帥哥，不過當時她其實是一股衝動，還沒從上一段戀情中走出來，傷害了對方，要挽回也已經來不及。林依晨學生時期談過滿多戀愛，還曾透露自己8歲就情竇初開，雖然現在已經是2個孩子的媽，但其實以前也滿戀愛腦，有次在捷運上看到帥哥，她不知道哪來的勇氣竟然主動搭訕，後來也真的交往了。不過其實她還沒忘記上一段戀情，等她想通再去挽回已經來不及，林依晨感嘆，「對方有點心灰意冷，原本人家很積極，但自己心裡有另一個人。有時候就是陰錯陽差，想去追他，他已經下定決心放下，追到了也沒能挽救，太晚了。」她也把這段經歷寫進歌曲〈紙玫瑰〉中。不僅如此，林依晨多年前在《康熙來了》中吐露成為藝人之後，感到落差最大的就是談戀愛的時候，以前可以自在地和男朋友在街上牽手，現在要遮遮掩掩，她無奈說：「那種東西是回不來的，除非我換了張臉。」就連以往毒舌的小S都安慰她久了就習慣，沒想到林依晨又說：「所以習慣這種東西還滿可悲的。」蔡康永則以美國女星蜜雪兒菲佛講過的一段話鼓勵林依晨，蜜雪兒菲佛曾說過，其實明星根本不值得幾千萬、幾億的片酬，但是為什麼人家會願意用這麼多錢來請明星拍戲，是因為也把明星的下半輩子買下來了，接下來離婚、發胖、死掉都要上報紙。如今的林依晨已經是2寶媽，2014年和圈外對象林于超結婚，至今也已經11年了，她也依舊沒有放棄熱愛的演藝生涯，此次憑藉《深度安靜》再度入圍金馬影后，這是繼2003年《飛躍情海》之後，睽違22年再度上榜，林依晨也開心發聲，「距離上次入圍已經是好久以前的事情了，謝謝這期間的經歷讓我一再地進化，也感恩有這次《深度安靜》的優秀團隊作為最有力的支持和平台，讓我有機會以劇中角色入圍，期待典禮與大家相見！」《深度安靜》探討現代家庭中潛藏的情感壓力與心理創傷，故事講述一對夫妻因妻子懷孕後家庭壓力與家族陰影逐漸浮現，導致關係變質，丈夫在岳父搬來同住後，試圖理解妻子內心的壓抑與無法言說的祕密，以無聲的影像和細膩的情感描繪，展現了親密關係中的靜默困局，也重現了林依晨超強的演技，憑藉細膩的表情變化，就將角色情緒拉好拉滿。