繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源，成功可獲獎勵100萬元。對此，閩南狼今（14）日中午到派出所報案，表示要對中國央視、泉州公安局，以及揚言進行斬殺行動的人提告，完成報案後還表示要向警方自首，一舉動讓粉專政客爽直呼，「什麼意思？」近日卻有網友卻在社群媒體上，成立名為「斬殺行動處」的帳號，帳號簡介寫「立志斬殺賴清德，活捉蔡英文」，並聲稱要在台中市祥和街組織「斬殺陳柏源行動處」，只要成功就直接現金獎勵100萬元。面對網友恐嚇威脅，今天中午陳柏源（閩南狼）到派出所完成報案手續後，還表示要「自首」，請警察抓他，但被員警拒絕，客氣地請他離開。閩南狼竟嗆聲，「台灣警察不抓我，中國網友應該很崩潰，畢竟他們認為台灣是屬於中國一部分，我今天來報案也自首了，警察不抓我，我也沒有辦法！」對此，政客爽今日在臉書發文表示，「其實，同樣的招在3月閩南狼就玩過了，當時他從松山機場買機票去成都，結果只跑進管制區卻不敢上飛機，被民眾嘲笑『有種就上飛機』，他整個惱羞成怒氣炸。」政客爽狠酸，「阿現在被中共通緝，不直接買機票飛過去，跑去台中警察局自首個什麼意思？說真的啦，我不太認同中共用這種方式在幫綠營網紅炒作流量，對打擊他們根本沒什麼鳥用。」政客爽直言，「何況閩南狼這種都快被綠營放棄的邊緣人又給他機會作秀，也是很無聊」；網友們也紛紛在貼文下方留言表示，「每次中共的騷操作，真的都在幫綠色神助攻」、「確實是廢物中的經典」、「出來給大家笑笑也不錯」、「誰說沒對他們造成恐懼，不然何必如此賣力演出」、「囂張過頭的俗仔子」。