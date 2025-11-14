我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，資深媒體人黃揚明今（14）日搜集近日熱門討論人選，竟發現「夢幻名單」中的人名經過排列，可以組成「川伯岱（帶）巧欣（芯）妃（飛）」，讓他忍不住直呼，「有夠威的！」針對2026年地方大選，民進黨日前陸續拍板提名蘇巧慧參選新北市長、何欣純參選台中市長，也將在台南和高雄將舉辦初選；陳亭妃在台南全力投入初選；林岱樺也極力爭取出戰高雄。不過，民進黨針對台北市和桃園市的人選仍未定，近日聯電創辦人曹興誠力薦沈伯洋參選台北市長，引發熱議；王義川和總統府副秘書長何志偉則是在桃園市呼聲極高。對此，黃揚明今日在臉書秀出「綠營六都夢幻名單」，人選包括：王義川、沈伯洋、林岱樺、蘇巧慧、何欣純、陳亭妃；黃將他們的名字排列組合後發現，「這戰隊簡稱川伯岱（帶）巧欣（芯）妃（飛），有夠威的！」但黃揚明話鋒一轉表示，之所以夢幻，當然是因為夢中幻想才可能實現；網友們也紛紛留言表示，「被完全打擊KO的名單」、「好一個川伯帶巧芯飛」、「相信是在野黨的期待名單」、「好怕快點出派出來」。