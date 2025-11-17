美國體育媒體《Bleacher Report》點名今年美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）FA市場的「高風險球員」，日本職棒東京養樂多隊重砲村上宗隆赫然入列。該媒體記者Tim Kelly以「最有可能失敗的7名MLB自由球員」為題發表分析文章，指出村上雖具備轟破天際的長打能力，但高三振問題恐成阻礙，直言：「他是一位典型的『Boom or Bust（賭對是大成功、賭錯會大失敗）』型球員。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
村上宗隆優缺點明顯　恐盲砲化

村上宗隆今年透過入札制度（Posting）挑戰大聯盟，25歲的他在NPB累計246轟、OPS .951，是日本最受期待的強打者之一。上季僅出賽56場就擊出22支全壘打，火力依舊凶猛。然而，《Bleacher Report》也同時提出他在MLB層級可能面臨的重大挑戰。

Kelly指出，村上在2025年累計187個打數吞下64次三振，「這是驚人的三振比例，而且他在面對速球時的成績並不理想。」報導認為，村上必須成為能繳出40轟、能選保送的強打，球隊才願意容忍他可能出現打擊率2成30、單季200K的狀況。

村上宗隆只能靠全壘打　必須打出非凡成績才能站穩

「如果村上能維持長打輸出，他會是非凡的打者；但如果他的選球與對速球的弱點無法改善，他在MLB的道路恐怕會非常艱難。」Kelly強調，村上是否能在大聯盟成功，「取決於他是否真的每年都能在全壘打、打點榜上維持前五名的等級。」

養樂多球團已在本月8日正式向全MLB公布村上的入札申請，談判期限至美東時間12月22日下午5時止。外界預期眾多球團將加入競逐，但村上究竟會以何種姿態挑戰新舞台，他能否克服三振隱憂、讓天賦兌現，也將成為今冬自由市場最受矚目的焦點之一。

▲紐約洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在拉斯維加斯GM會議上，對美媒強硬表態，將再度投入日本旅美球星的爭奪戰。今冬包括村上宗隆、岡本和真等四位球星，都成為洋基尋求復興的關鍵目標。（圖／美聯社／達志影像）
▲養樂多球團已在本月8日正式向全MLB公布村上的入札申請，談判期限至美東時間12月22日下午5時止。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：Full-Count

更多大聯盟新聞：

MLB／大谷翔平連三年奪MVP！美媒回頭銳評天使　直言「浪費天賦」

MLB／賈吉險勝勞雷奪MVP！洋基隊媒嘲諷：若非審美疲勞將會贏更多

MLB／勞雷破紀錄60轟竟無緣MVP！被賈吉正面擊敗　水手社群發文了

相關新聞

MLB／大谷翔平低調人！貝茲曝私下他超沉穩　感嘆：受到太多關注

MLB／道奇鎖定洋基終結者威廉斯！美媒：他們知道牛棚是最大弱點

MLB／道奇搶下大都會終結者倒數計時？多家美媒看好迪亞茲會加盟

MLB／塔克新約恐飆破122億！道奇不一定「梭哈」　美媒曝競標策略