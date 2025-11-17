我是廣告 請繼續往下閱讀

▲養樂多球團已在本月8日正式向全MLB公布村上的入札申請，談判期限至美東時間12月22日下午5時止。（圖／美聯社／達志影像）

美國體育媒體《Bleacher Report》點名今年美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）FA市場的「高風險球員」，日本職棒東京養樂多隊重砲村上宗隆赫然入列。該媒體記者Tim Kelly以「最有可能失敗的7名MLB自由球員」為題發表分析文章，指出村上雖具備轟破天際的長打能力，但高三振問題恐成阻礙，直言：「他是一位典型的『Boom or Bust（賭對是大成功、賭錯會大失敗）』型球員。」村上宗隆今年透過入札制度（Posting）挑戰大聯盟，25歲的他在NPB累計246轟、OPS .951，是日本最受期待的強打者之一。上季僅出賽56場就擊出22支全壘打，火力依舊凶猛。然而，《Bleacher Report》也同時提出他在MLB層級可能面臨的重大挑戰。Kelly指出，村上在2025年累計187個打數吞下64次三振，「這是驚人的三振比例，而且他在面對速球時的成績並不理想。」報導認為，村上必須成為能繳出40轟、能選保送的強打，球隊才願意容忍他可能出現打擊率2成30、單季200K的狀況。「如果村上能維持長打輸出，他會是非凡的打者；但如果他的選球與對速球的弱點無法改善，他在MLB的道路恐怕會非常艱難。」Kelly強調，村上是否能在大聯盟成功，「取決於他是否真的每年都能在全壘打、打點榜上維持前五名的等級。」養樂多球團已在本月8日正式向全MLB公布村上的入札申請，談判期限至美東時間12月22日下午5時止。外界預期眾多球團將加入競逐，但村上究竟會以何種姿態挑戰新舞台，他能否克服三振隱憂、讓天賦兌現，也將成為今冬自由市場最受矚目的焦點之一。