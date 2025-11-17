我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓首都馬尼拉出現罕見規模的大型示威，估計約有65萬人走上街頭，準備展開為期三天的集會行動，要求政府公開調查防洪工程涉及的貪腐問題，並提高整體調查透明度。示威由宗教團體發起，參與者大多穿著白衣、手持標語，聚集在馬尼拉黎剎公園的基尼諾大看台。群眾批評，政府目前對貪腐案的調查欠缺公開資訊，讓民眾難以信任調查結果，因此選擇用集體行動施壓。現場可見大量警力部署，以維持秩序並防止可能的衝突。示威者則強調，他們的訴求非常明確，就是希望政府能正視基礎建設貪腐問題，讓相關工程的資金流向「攤在陽光下」。這次示威是菲律賓近年少見的超大型群眾動員，也反映民眾對公共工程廉政問題的長期累積不滿。外界關注，政府是否會因這波壓力而加速公開調查內容，成為此事件的下一步關鍵。