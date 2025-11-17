我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雪碧替謝侑芯抱不平。（圖／翻攝自Threads＠sprite0719ss）

▲雪碧和謝薇安都替謝侑芯感到不值。（圖／翻攝自IG@sprite0719ss）

網紅謝侑芯上個月底在馬來西亞意外身故，昨（16）日遺體火化，父母淚別愛女讓人心痛不已，謝侑芯的好友雪碧、謝薇安在Threads上發文，點名某些網紅，利用謝侑芯的流量卻不給報酬，「吃人吃夠夠！」雪碧發文替謝侑芯抱不平，透露謝侑芯過去曾跟粉絲數量比較低的網紅合作，對方明顯是想蹭她，但謝侑芯一點也不介意，結果對方不支付報酬，還說以後拍片接到業配再給錢，結果什麼都沒有。雪碧怒轟，「吃人吃夠夠！而且我們代言本來要收錢，芯常常因為認識的朋友，也不收錢，還幫你們拍照打卡，芯就是個好人，發生事情，你們呢？當初的好朋友呢？閨蜜（密）呢？不敢講話，害怕起底，是走切割的路線嗎？」謝薇安也跳出來替謝侑芯說話，「某些破女，在那邊跟說什麼我跟侑芯不熟，我真的笑爛。以為拍照打卡就叫好閨蜜（密）喔？」雪碧也回覆，「其實這幾天的新聞，大家也是看芯的IG，就知道是哪些人了，我們算是過濾圈子了。」台灣31歲正妹網紅謝侑芯10月底在馬來西亞吉隆坡的飯店內過世，遺體經過解剖調查後，終於在昨日交還給家屬，於當地殯儀館火化，骨灰預計這週就會擇日返台。謝侑芯經紀人Chris也透露，家屬將幫她舉辦不公開的私人告別式，自己到時候也會去送謝侑芯最後一程，他欣慰地說：「我很高興侑芯終於要回家了」。