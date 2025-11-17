網紅謝侑芯上個月底在馬來西亞意外身故，昨（16）日遺體火化，父母淚別愛女讓人心痛不已，謝侑芯的好友雪碧、謝薇安在Threads上發文，點名某些網紅，利用謝侑芯的流量卻不給報酬，「吃人吃夠夠！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝侑芯火化！雪碧、謝薇安轟某些網紅搞雙面

雪碧發文替謝侑芯抱不平，透露謝侑芯過去曾跟粉絲數量比較低的網紅合作，對方明顯是想蹭她，但謝侑芯一點也不介意，結果對方不支付報酬，還說以後拍片接到業配再給錢，結果什麼都沒有。

▲雪碧替謝侑芯抱不平。（圖／翻攝自Threads＠sprite0719ss）
▲雪碧替謝侑芯抱不平。（圖／翻攝自Threads＠sprite0719ss）
雪碧怒轟，「吃人吃夠夠！而且我們代言本來要收錢，芯常常因為認識的朋友，也不收錢，還幫你們拍照打卡，芯就是個好人，發生事情，你們呢？當初的好朋友呢？閨蜜（密）呢？不敢講話，害怕起底，是走切割的路線嗎？」

謝薇安也跳出來替謝侑芯說話，「某些破女，在那邊跟說什麼我跟侑芯不熟，我真的笑爛。以為拍照打卡就叫好閨蜜（密）喔？」雪碧也回覆，「其實這幾天的新聞，大家也是看芯的IG，就知道是哪些人了，我們算是過濾圈子了。」

謝侑芯火化完成　家屬低調辦告別式

台灣31歲正妹網紅謝侑芯10月底在馬來西亞吉隆坡的飯店內過世，遺體經過解剖調查後，終於在昨日交還給家屬，於當地殯儀館火化，骨灰預計這週就會擇日返台。謝侑芯經紀人Chris也透露，家屬將幫她舉辦不公開的私人告別式，自己到時候也會去送謝侑芯最後一程，他欣慰地說：「我很高興侑芯終於要回家了」。

▲雪碧和謝薇安都替謝侑芯感到不值。（圖／翻攝自IG@sprite0719ss）
▲雪碧和謝薇安都替謝侑芯感到不值。（圖／翻攝自IG@sprite0719ss）
資料來源：雪碧Threads

看更多謝侑芯命案報導：

黃明志獲釋首發聲！認了謝侑芯在他面前離世：我已經盡全力搶救了
黃明志保釋先私訊謝侑芯閨密？謝薇安曝雙方對話：道歉換不回人命
黃明志涉毒害死謝侑芯？大馬律師逆風分析：看不到任何謀殺證據

相關新聞

謝侑芯骨灰即將返台！告別式規劃曝光　經紀人欣慰：終於要回家了

娛樂搶先看／謝侑芯骨灰本週返台、《百萬小學堂》小西瓜現況曝光

謝侑芯遺體今火化！閨蜜謝薇安悲痛悼、黃明志突發全黑圖粉絲傻眼

謝侑芯遺體今火化！父母視訊送愛女最後一程　崩潰痛哭場面哀戚