▲游書庭因BL劇受到關注，最近經營YT也小有成績。（圖／艾迪昇傳播）

男星游書庭擁有帥氣外型及精壯好身材，前陣子因主演青春愛情BL短劇《一拍即合》受到大批粉絲喜愛。近來，游書庭參與的電影《解碼 Ten Chances》將於11月21日全台正式上映，他於片中飾演充滿正義感的菜鳥警察，還有多場在山路飛車追逐嫌疑犯的驚險畫面，不過他卻意外透露，因為太久沒開車，拍攝前還要先確煞車和油門在哪裡，令導演及現場工作人員捏了一把冷汗。游書庭在電影《解碼 Ten Chances》飾演的「張刑警」，是一位對於任何陌生人都會給予幫助的年輕警察，但是個性有點雞婆，雖然滿腔熱血但經驗不足。對於這次詮釋的角色，他表示：「我把自己想像成是個大學生來演，片中明明是刑警辦案，不過講話沒有套路也不夠有魄力，就像是學生要上台演講，但講稿卻沒有背熟，說話太有自信。」雖然電影中游書庭與男主角謝佳見互動不多，但兩人偶爾會在網上聊天，「我們會聊運動相關、保持身材等等的話題，而且他跟我一樣都很喜歡去爬山朔溪等等。」提及印象最深刻的劇情，游書庭回憶有幾場要去抓嫌疑犯的戲，過程中必須開著車在山路奔馳追捕，他不好意思地說：「我的開車技術不是很好，雖然有駕照，但是考到駕照的這十年以來，實際開過不到十次。那時看到這場戲時有點擔心，好在拍攝現場有請到專業車手，比較危險刺激的追逐場面，是由車手代替完成，我的部份只要拍坐在車上的特寫畫面。」即便如此，拍攝過程游書庭還是有開一小段山路，當時包括導演及所有工作人員都很緊張，他笑說：「我一開始有點怕怕的，也很擔心把劇組的車弄壞，我是能開車，只是很不熟悉車，上車前還問清楚哪個是煞車、哪個是油門，雖然是在山路，不過實際上路後沒有想像中那麼害怕，慢慢開還是OK啦！」戲外，游書庭經營個人YouTube頻道《瘦身有氧》有成，手把手教網友們各式有氧運動的影片廣獲好評，目前累積超過26萬訂閱者。YT裡健康陽光形象，也讓游書庭獲得不少工作機會，《解碼 Ten Chances》導演當初也是因為如此，才找他演出電影中的刑警一角。除此之外，近來有許多企業邀請游書庭到公司帶領員工們進行有氧教學，讓他相當驚喜，滿懷感激地說：「健身有氧運動雖然是我在YT上一直在做的，但從來沒有想過會有人找我做線下帶動跳、互動教學。」接下來還要去新竹縣竹北市公所與上百位當地居民帶動跳，「我覺得還滿新鮮有趣的，因為線下的互動確實比我單純拍YT影片的氛圍更好、也更加真實」，也期許未來有更多的機會，讓自己能一展長才。