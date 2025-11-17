台灣手做Youtuber 黃小潔近期打造出1:1大小的初音未來電競主機，並參加WirForce 2025「全能電腦改造王」活動，但最終賽事結果出爐，初音主機只拿到第五名，也讓社群開始質疑賽事公平性。對此，主辦方4Gamers 執行長黃智仁也出面公布賽事規章，瞬間讓社群風向大逆轉。
黃小潔打造初音電競主機！只拿第五名淚灑會場
擁有70萬訂閱的YTR黃小潔，近期與Herbie找上華碩 ROG提案，最終順利打造出200 公分的初音電競主機，並參加WirForce「全能電腦改造王」，電腦設備完美與初音結合，更成為會場上最受矚目的焦點，照片更在國外論壇上討論度爆棚。
不過，昨（16）日比賽結果公布，最終初音主機只拿下第五名，黃小潔也當場落淚，事後也發文表示：「初音主機最終沒有得名，我在廁所哭到腿軟，沒有迎來完美的結局⋯我真的覺得很惋惜」，但也尊重大會的評判。
黃小潔貼文曝光後，也立刻引爆大批粉絲質疑賽事公平性，因為除了第一名的喬老師打造的「異形主機」之外，其他的主機製作的繁雜程度，都跟初音主機難以比較。
主辦方公布賽事規章！網路輿論風向逆轉了
隨著社群輿論持續發酵，4Gamers 執行長黃智仁於今（17）日凌晨發文說明，並公布了「全能電腦改造王」規章與評分標準，內容則寫到了「如未使用大會提供之贊助品，評審將斟酌扣分」。
WirForce 2025「全能電腦改造王」評分標準
機殼外部改裝（40%）：細節呈現、與原機殼差異化
機殼內部改裝（40%）：細節呈現、空間配置、觀賞性。「如未使用大會提供之贊助品，評審將斟酌扣分」
創意（20%）：愈有創意分數愈高
由於本次賽事設備贊助商為技嘉（GIGABYTE），而冠軍 MR.JOE 的異形主機影片中，也有提到主辦方寄了一套電腦配件給參賽者，都是由技嘉提供的設備。
不過，由於黃小潔打造的初音主機，該IP在今年才與華碩ROG推出聯名商品，因此從現實面來看，他也必須使用華碩的設備，才能打造出這次初音主機。
而在賽事規章曝光之後，網路社群風向也跟著逆轉，認為初音主機只拿第五名「主辦方已經很給面子」，因為不符合參賽規定。但仍有許多粉絲安慰黃小潔，「你的初音主機已經是藝術品了，也讓世界看見你的手作功力」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
擁有70萬訂閱的YTR黃小潔，近期與Herbie找上華碩 ROG提案，最終順利打造出200 公分的初音電競主機，並參加WirForce「全能電腦改造王」，電腦設備完美與初音結合，更成為會場上最受矚目的焦點，照片更在國外論壇上討論度爆棚。
黃小潔貼文曝光後，也立刻引爆大批粉絲質疑賽事公平性，因為除了第一名的喬老師打造的「異形主機」之外，其他的主機製作的繁雜程度，都跟初音主機難以比較。
隨著社群輿論持續發酵，4Gamers 執行長黃智仁於今（17）日凌晨發文說明，並公布了「全能電腦改造王」規章與評分標準，內容則寫到了「如未使用大會提供之贊助品，評審將斟酌扣分」。
WirForce 2025「全能電腦改造王」評分標準
機殼外部改裝（40%）：細節呈現、與原機殼差異化
機殼內部改裝（40%）：細節呈現、空間配置、觀賞性。「如未使用大會提供之贊助品，評審將斟酌扣分」
創意（20%）：愈有創意分數愈高
不過，由於黃小潔打造的初音主機，該IP在今年才與華碩ROG推出聯名商品，因此從現實面來看，他也必須使用華碩的設備，才能打造出這次初音主機。