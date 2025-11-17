入秋最強冷空氣今（17）日晚間開始影響台灣，中央氣象署指出，北部最冷可能會出現13度以下低溫，防寒措施準備好了嗎？現在市面上除了發熱衣之外，還有吃電的「電發熱衣」，內建發熱片連接行動電源，可以加熱保暖，款式有背心、外套等，廠商還宣稱可以用洗衣機清洗，在中國相當受到歡迎，但根據中國消防部門實測多款產品，實際溫度跟廠商宣稱差距極大，而且內部電路雜亂，也引發安全疑慮。
新興保暖產品 多數電發熱衣效果誇大
根據中國媒體《央視》報導，電發熱衣透過發熱片連接行動電源，加熱保暖，款式有背心、外套等，價格從新台幣數百元到上千元都有，中國電熱毯分技術委員會副秘書長唐勇指出，目前市面上發熱片有幾種類型，包括碳基膜（如碳纖維膜、石墨烯膜）、金屬膜，以及普通的金屬發熱絲，其中一款受測的電發熱衣廠商宣稱，外套配備近20個發熱區域，有4檔溫控功能，溫度可從40度調到70度。
但根據中國消防部門實測多款電發熱衣，發熱效果跟廠商宣稱的差距很大，有一款聲稱3秒可瞬速升溫，並可加熱到65度，不過測試人員穿上後，連接、開啟行動電源15分鐘後，右胸只有35.6度，溫度最高的右肩也只有41.3度。
電路雜亂！使用有安全疑慮 專家建議勿重壓、折疊
消防人員拆開電發熱衣後，發現內部電路、線路排列雜亂，有安全隱憂。唐勇提醒，在進入溫度較高的環境時，最好把電發熱衣的電源關閉，或是拔掉行動電源，而且儘量不要在潮濕環境使用電發熱衣。
唐勇進一步表示，雖然電發熱衣是採低壓供電，不太會有嚴重觸電的情況，但使用的時候還是要避免重壓，折疊，或是在潮濕的地方使用，如果發熱零件受損，很可能會有安全疑慮。
台灣也有賣 價格落差大
《NOWNEWS》實際查詢「電發熱衣」，台灣蝦皮、momo購物等電商也有販售，價格從300多元到接近5000元都有，價差極大，有些會附有行動電源，另外也有單賣衣服，行動電源需要自備，不過提醒民眾，如果想穿電發熱衣，要留意使用安全。
資料來源：中央氣象署
