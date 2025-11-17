我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南韓男星玉澤演在台中逛夜市。（圖／翻攝玉澤演Instagram，2025.11.17）

▲南韓男星玉澤演在台中公園湖心亭前打卡。（圖／翻攝玉澤演Instagram，2025.11.17）

▲南韓男團2PM成員玉澤演逛台中公園。（圖／翻攝玉澤演Instagram，2025.11.17）

南韓男星、2PM成員玉澤演到台灣拍攝新戲，過去一個月頻繁出沒台中、上傳日常生活照，連他搭過的公車都爆紅，粉絲敲碗推出「玉澤演台中地圖」，掀起一波觀光熱潮。市議員張芬郁等人認為，市府應把握這波玉澤演社群熱度，提升城市能見度；市府透露，已送紀念悠遊卡給玉澤演，大家可以期待在捷運或公車與偶像偶遇，呼籲市民友善以待、尊重不打擾。韓國男團2PM成員玉澤演10月中旬抵台參與新劇拍攝，毫無明星架子的他完全融入在地生活，不少網友在社群上傳於台中各處偶遇歐爸的照片、影片，玉澤演上周在Instagram貼出一系列生活照，包括台中街景、台中公園打卡照、公車上自拍照。他還多次現身夜市大啖滷味、牛排、燒賣等台灣小吃，並在Instagram曬糖葫蘆照片，網友笑稱「比台中人還熟台中」，還有粉絲哀怨問「全台中剩我沒遇到你嗎？」日前有網友在Threads分享，自己搭303號公車時，座椅椅背竟貼著「玉澤演坐過的」告示，下方還加註紅字「請保持乾淨」，網友熱議「司機太懂」、「該設成台中榮譽市民寶座」。市議員張芬郁今（17）日質詢時指出，玉澤演在社群分享台中跑透透，粉絲自發追蹤足跡，意外帶動台中公園、小吃店、甚至公車路線成為熱門打卡點，掀起一波台中觀光熱潮。這是「天上掉下來的禮物」，市府應掌握熱度，主動與劇組或經紀公司聯繫，在不影響藝人生活前提下，整理踩點地圖，讓偶像行程轉化成具有延續性的觀光路線，而非曇花一現的網路話題。市長盧秀燕表示，她知道玉澤演參與一部台日韓合作的戲劇，到台中拍戲吸引很多粉絲追蹤。新聞局長欒治誼透露，新聞局及影視基金會積極協助拍攝，也二度探班，分享台中好吃、好喝的訊息。不過基於信任基礎，劇組盼市府低調保密，市府亦呼籲市民友善尊重不打擾，讓國際藝人感受友善台中。曾去探班的交通局長葉昭甫表示，已贈送台中的悠遊卡，民眾可期待未來在公車、捷運與偶像偶遇。