中國喊全球追捕沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜則反批台灣安全中最重要四隻腳，賴清德就打斷三隻，更要求賴以黨主席身份廢除台獨綱領，並撤回大陸為境外敵對勢力。賴清德今（17）日回應表示，中國跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害，如果今天對中國跨境鎮壓找藉口，那改天中國發動侵台戰爭也會有藉口，強調面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，「不應該替侵略者找藉口」。對於韓國瑜的批評，賴清德今日回應，中國的跨境鎮壓的暴行是不會被國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這是為什麼自己會請立法院大家長韓國瑜院長，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場來聲援沈伯洋。賴清德說，這並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的自己的國會，不能夠沒有態度，希望韓國瑜清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制。賴清德說，這幾年來中國持續對台文攻武嚇、滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國並不是台灣，中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，也就是說真正砍斷韓國瑜院長那張桌子四個腳的，「是中國不是台灣」。賴清德表示，分屬於不同政黨、競爭難免，但是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，應該要團結一致對外，如果今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國發動侵台戰爭也會有藉口，所以還是要請韓國瑜院長三思，同屬一個國家，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，「不應該替侵略者找藉口」。