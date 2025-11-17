我是廣告 請繼續往下閱讀

這個秋冬，LAVIDO 推出全新系列 Huggy BFF，以「Best Family Forever」為主題，邀請氣質女星大元（林艾璇）與方志友攜手演繹「朋友般的家人、家人般的朋友」，展現愛的多元樣貌。不論是親子、伴侶、朋友，還是與毛孩的陪伴，Huggy BFF 以柔軟面料、溫潤色調與可愛的元氣豹圖騰，把「家的連結」延伸成一種生活的溫度。延續品牌核心 Wear Together，這一季的 LAVIDO，不僅是秋冬服裝發表，更是一場關於愛、生活與多元連結的溫柔對話。首次接棒成為聯名大使的大元（林艾璇），笑稱這次合作是命中注定的「元」份。她表示：「我很喜歡這個系列的概念，不管是閨蜜、家人或毛孩，這種”多元陪伴”就是最真實的幸福。」大元（林艾璇）也親自參與聯名設計，將自己的手寫字 Huggy Shine 融入服飾細節中，並以「綁結」元素作為設計亮點，象徵將彼此緊密相連，把”元分”繫在一起。她說：「這個設計的靈感，來自親情、友情的一種牽掛，像是一個小小的結，一份掛心的思念。」她最喜愛的單品是綁結帽T與聯名長紗裙，那份隨性又有層次的造型，正是她心中最自在的樣子，也呼應 Huggy BFF 系列想傳達的親密連結。大元（林艾璇）更感性地說，這次的聯名不僅是時尚，更是一份陪伴與關懷：「希望透過 Huggy BFF 系列，把幸福穿在身上，也把溫暖散發出去。」此次大元（林艾璇）和方志友的合體拍攝，氣氛就像閨蜜之間的日常，方志友笑著祝福：「希望大元可以早生貴子，一起穿上親子裝，感受那份可愛又混亂的幸福！」她也分享穿搭哲學：「讓孩子穿得舒服，媽媽也能展現風格，這就是 LAVIDO 最打動我的地方。」身為 LAVIDO 第一屆親子裝代言人，方志友見證了品牌一路走來的成長與蛻變。她表示：「我一直在找那種舒服、卻依然好看的衣服，而 LAVIDO 總能達到那個剛好的平衡。對我而言，它早已是生活的一部分。」大元則透露，品牌特別為她的愛犬「小柱」打造了專屬帽T，「難得和柱有母子裝一起穿，真的超可愛！」而被問到想與誰「Wear Together」時，她笑答：「一定是我先生鼓鼓！他太嚴肅了，我希望我們可以一起可可愛愛地生活。」談起婚後生活與育兒想像，大元說：「我希望家人回到家就能感受到放鬆與愛。也學會要先照顧自己的身心靈，因為唯有穩定，才能給予溫暖。」她笑稱理想中想當「放養派媽媽」，但朋友們都笑說她一定會變成「焦慮派」，「我想那也是一種愛的表現吧。」這份幽默與真誠，正是她與 LAVIDO 最契合的地方：自然、真實，卻總能溫柔地感染身邊的人。大元（林艾璇）攜手 LAVIDO 元氣豹，以 〈Huggy BFF〉聯名系列 再次出發，邀請大家重新思考「家」與「愛」的多元樣貌。大元（林艾璇）分享，這次的聯名想傳遞的是一種「比友情更深、跨越界線的默契」，無論是孩子、伴侶，還是毛孩，只要能彼此依靠、互相理解，那份連結就是真正的甜蜜。從 WEAR TOGETHER 出發，讓愛用穿搭的方式延伸，成為生活裡最溫柔的陪伴。LAVIDO 品牌主理人表示：「幸福不只是口號，我們希望這次的聯名不只是時尚合作，而是更多傳達多元愛的力量。透過大元（林艾璇）真誠溫暖的形象，我們想讓大家看到，家的定義可以很多元，而愛的形式更沒有界線，只要心繫在一起，就是最甜蜜的連結。」2025/11/23-12/7買兩件大元（林艾璇）聯名款，送聯名帽一頂（共四款不挑款） 限量送完為止單筆滿5000元現抵500元