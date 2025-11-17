我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麗星郵輪公司探索星號郵輪首航高雄港，停泊高雄港旅運中心。(圖／高雄港務分公司提供)

▲高雄港務分公司棧埠事業處處長蔡建郎(左)致贈首航紀念牌給探索星號郵輪，由船長代表接受。(圖／高雄港務分公司提供)

麗星郵輪公司所屬探索星號(Star Navigator)郵輪16日首航高雄港，停泊高雄港旅運中心，並以高雄港為母港盛大啟航，該輪為高雄港今(114)年迎接的第7艘首航郵輪，亦為唯一以母港運作的首航郵輪。台灣港務公司高雄港務分公司總經理王派峰表示，麗星郵輪公司於今(114)年以雙首航郵輪模式重磅回歸高雄港，是繼旗下領航星號(Star Voyager)郵輪於6月30日首航掛靠高雄港，並於(114)年10月30日結束今(114)年度航程，緊接著由16日首航高雄港的探索星號(Star Navigator)接棒啟航，為高雄港今年迎接的第7艘首航郵輪，亦是唯一以母港運作的首航郵輪。王派峰說，探索星號郵輪自首航日起至115年1月30日，規劃每週五、週日自高雄港出發展開母港航程，搭載以我國籍為主旅客，展開3天2夜及6天5夜的暖冬航程，航程選擇多元，除北向前往日本那霸、宮古島及石垣島外，更南向前往菲律賓佬沃、科隆島、公主港/長灘島或越南下龍灣、峴港等東南亞熱門景點，預計在高雄港靠泊23航次(114年13航次、115年10航次)。王派峰指出，探索星號(Star Navigator)郵輪總噸位為7.5萬總噸、船長269公尺、船寬32公尺、載客數1856人，多數服務人員能以中文溝通，語言溝通無障礙，對我國旅客相當友善，此外船上設施豐富多元，匯集多間主題餐廳與娛樂設施，餐飲從異國佳餚到道地小吃一應俱全，滿足旅客不同的味蕾，另外還能觀賞風靡全球的韓國《亂打秀》，讓旅客享受無與倫比的視聽盛宴。台灣港務公司高雄港務分公司為麗星郵輪公司所屬探索星號(Star Navigator)郵輪首航高雄港，由高雄港務分公司棧埠事業處處長蔡建郎致贈首航紀念牌給探索星號郵輪，由船長代表接受，以資紀念。