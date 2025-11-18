東北季風影響台灣，北部除了降溫有感，也同時發布「豪雨特報」，不過前中央氣象局局長鄭明典表示，受到大屯山系的屏障作用，山的背後不太下雨，導致大台北地區出現一塊沒什麼雨量的「空白區」，預估風向改變後，雨區也會跟著出現變化。
鄭明典今（18）日早上透過臉書發文分享，「那個不下雨的洞」，穩定的東北季風，雨區也相對穩定，主要在北台灣，今天截至上午7時，雨區中有一小塊地方幾乎沒有雨量，主要受到大屯山系的屏障作用，雨下在迎風面，山背後就不太下雨。
若細看圖中空白區，位置約莫是台北士林、新北蘆洲、五股一帶，鄭明典也指出，「在東北季風期間，石牌～士林最不會下雨」，不過迎風面和背風面的實際位置和「風向」有關，所以要等風向變了，雨區才會改變。
中央氣象署提醒，今天桃園以北、宜蘭整天為陰雨天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，另外竹苗、花東及恆春半島也有零星降雨機率，而中南部仍為多雲到晴。
資料來源：鄭明典臉書
