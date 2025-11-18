入秋第一波冷空氣報到！中央氣象署表示，受到東北季風影響，今（18）日桃園以北、宜蘭整天有雨，氣溫不超過20度，拿出厚棉被就直接蓋上身嗎？小心引起過敏、打噴嚏，整晚都不用睡！家事達人486先生提醒，最好先用烘衣機的輕拍除塵或殺菌模式滾一輪，再清洗、烘乾，把引發過敏的塵蟎屍體除乾淨；無毒教母譚敦慈也表示，如果家裡沒有烘衣機或烘被機，可以用除濕機除被子濕氣再蓋。
潮濕容易孳生塵蟎 棉被先拍再洗
台灣潮濕氣候容易讓棉被、枕頭、床單等成為塵蟎溫床，雖然先前有把冬季寢具洗乾淨才收納，但經過好幾個月，還是會累積一些灰塵、塵蟎等，486先生表示，冬天棉被拿出來之後，可以先用烘衣機的輕拍除塵或是殺菌模式滾一輪，再進行清洗、烘乾步驟，把塵蟎屍體除乾淨，減少過敏可能。
如果沒有烘衣機，也能使用除濕機、烘被機。烘被機可以減少棉被濕氣，讓棉被變得暖暖的，蓋起來更舒服。除濕機可以設定濕度在50％到55％，能提升舒適度、減緩塵蟎生長。《NOWNEWS》記者也是過敏兒，只要塵蟎、濕氣一上來就會流鼻水、打噴嚏，一天用掉120抽衛生紙不是問題，有時候開空氣清淨機沒有用，去年開始實測控制室內濕度在50％到55％，過敏次數確實有下降！
譚敦慈建議 不能烘乾可先除濕
無毒教母譚敦慈也表示，收納一個夏季的冬被濕氣重，建議可以先除濕氣再使用。如果家裡有烘衣機、烘被機，可以烘一下去除濕氣、塵蟎。若家中沒有烘衣機、烘被機，可以把棉被架在兩張椅子上，用除濕機除濕。
衣服、棉被洗過再穿 減少過敏機會
兒科醫師傑登也曾在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」提到，如果想少跑診所的話，剛從衣櫃裡拿出來的厚棉被或長袖冬裝，「記得先洗過再用」，傑登醫師表示，冬衣、冬被沒有先清洗，很可能會引發過敏，他建議烘完被子還是要清洗，「被殺死的塵螨屍體一樣會造成過敏反應，所以殺菌後還是再洗一下把蟲屍放水流會更好喔」，傑登醫師指出，如果來不及清洗的民眾，目前沒事也不用太擔心，之後再找時間清洗就好。
棉被要怎麼洗？依材質決定
根據家居寢具品牌好傢在表示，可先確認棉被的材質，如果是聚酯纖維棉被，適合用洗衣機洗或手洗，部分標示可水洗的純棉填充的棉被，也可使用低溫清洗，如果要用洗衣機洗，要選大容量的洗衣機，避免棉被變形，以溫水和中性洗劑，選擇柔洗模式，再用低溫烘乾或自然晾乾，要確保棉被完全乾燥；不可水洗的棉被包括羽絨、羊毛、蠶絲被，建議送專業乾洗店清潔，或是在晴天時日曬1到2小時，也可用低溫烘乾去除濕氣。民眾可查看棉被上的洗滌標籤確定。
資料來源：中央氣象署、486先生、譚敦慈、傑足先登 傑登醫師、好傢在
