藝人閃兵案持續延燒，均被抓包以偽造高血壓造假病例逃兵。而最先爆發的王大陸，於偵查期間供稱付360萬給閃兵集團偽造病歷，但閃兵集團主嫌陳志明卻稱僅有260萬元，對於犯罪金額的說法有落差，今（18日）王大陸現身新北地院，360萬元的真相也全曝光了。王大陸今（18日）以被告身分出庭，法官先向他確認當初閃兵所支付的金額，王大陸仍說360萬元。王大陸進一步說明，第一次交給陳志明30萬元，後續被通知要再付70萬補到100萬，而後陳志明又跟他要150萬和66萬，打折後變成200萬，去年12月陳志明再要求他給60萬，總共是360萬元。他提到，前面四次付款都用現金，最後一次的60萬元用匯款。第一次交付現金在國父紀念館附近，第二次到第四次付錢於王大陸仁愛路住家。而王大陸被視為閃兵案最「盤」的藝人，付款最多而且四度補錢，離開法院時，媒體詢問會覺得多給那些錢是勒索嗎？後來說要再加60萬原因是什麼？王大陸保持沉默沒有回應。