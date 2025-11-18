我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞東馬議席之爭再次升溫。總理安華日前在沙巴表示，內閣已「原則同意」增加沙巴與砂拉越的國會議席，象徵東馬長期要求的政治代表性終於迎來突破；但他同時也強調，政府並未承諾把兩州議席提高到國會議席總數的三成，最終增幅仍由選舉委員會決定。這番說法讓東馬看到希望，也再度凸顯中央與地方在《1963年馬來西亞協議》（MA63）上的漫長拉鋸。安華（Anwar Ibrahim）是在11月16日於亞庇與媒體交流時透露，已指示沙巴與砂拉越的州法律顧問與州總檢察長加快相關準備，協助推動增席程序。這項政策方向呼應他在今年9月初次公開承諾「將增加東馬議席」的立場，只不過當時內閣態度仍不明朗，如今才正式拍板。沙巴目前擁有25席、砂拉越31席，加起來僅占國會下議院222席的大約四分之一，與當年建國時所談定的「三成保障」仍有明顯差距。1963年建國時，馬來亞、新加坡、沙巴與砂拉越同意讓後三者合計掌握約三成議席，以避免馬來亞單方面推動敏感修憲，因憲法修訂須獲得國會三分之二支持。1965年新加坡退出後，這部分議席理應重新分配給沙砂兩州，但比例在往後多年逐漸被稀釋，成為東馬持續不滿的政治爭議。近年，沙巴與砂拉越同步提出更完整的MA63訴求，包括恢復「平等夥伴」地位、爭取更大自治權，以及確保聯邦每年返還至少40%源自東馬的淨收入。不少學者指出，國會議席比例是東馬談判最具象徵性也最具實質影響力的一環，一旦比例提高，未來誰要組聯邦政府都勢必要爭取東馬支持，政治版圖也會跟著改變。儘管安華最新表態讓兩州看見真正的政策動作，但中央拒絕承諾達到「三成」仍使議題充滿變數。預料未來焦點將落在選舉委員會如何提出議席重劃草案、是否需要觸及憲法層級調整，以及聯邦與兩州之間是否會把增席與財政分配、自治權談判綁在一起。對許多東馬政治人士而言，這場關乎代表性與平等地位的協商，遠未到終點。