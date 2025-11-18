我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安2026年挑戰連任，民進黨推派的對手尚未決定，資深媒體人周玉蔻認為，民進黨立委沈伯洋是相當適合的人選，沈伯洋17日揭受周玉蔻專訪，雖說黨中央沒找他談過，但戰士士不容易選擇自己的戰場，周玉蔻脫口說，「打一個娘娘腔的台北市長、媽寶，假的蔣家人。」對此，北市府副發言人蔡畹鎣提醒，過去法院已有判例指出，用「娘娘腔」字眼攻擊他人，是涉及性別刻板印象，構成公然侮辱罪。周女士過往多次口不擇言，不只多次為不實指控登報道歉，近期又因誹謗遭判有罪被限制出境、須入監服刑，難道周女士還要繼續一錯再錯、自毀名聲嗎？蔡畹鎣強調，臺灣最可貴的核心價值是多元與包容，任何性別氣質都不應當被拿來作為攻擊的手段，呼籲周女士身為公眾人物，應為不當的言論公開向社會大眾道歉。沈伯洋接受周玉蔻專訪坦言，自己最大的缺點就是「藍白的箭靶」，因為台北會是選戰焦點，需要帶動其他縣市選情。他指出，如果自己一直被攻擊，可能連累宜蘭、新北、桃園等地，甚至影響中南部選情。他認為，選舉要有戰略目標，「比如說台北要帶動氣勢，要由誰來帶動？」周玉蔻當場抬轎稱讚「沈伯洋是帶動氣勢的人」，沈伯洋尷尬回應：「沒有啦！」周玉蔻再追問，如果叫你選，你會答應嗎？沈伯洋未正面回應，只說黨主席沒跟他溝通，但聯電創辦人曹興誠私下建議他選。他語帶玄機表示，「覺得都是在作戰，戰士不容易選擇自己的戰場。」周玉蔻再問，如果黨中央做了決定，你也願意嗎？沈伯洋回答，「看他們怎麼做，我就怎麼做！」談到選舉擔憂，沈伯洋坦言，「非常擔心中國介選，因為地方選舉干預，比總統級的選舉簡單，需要的票比較少，且議員本來就是中國接觸的重點。」他憂心，「吸砲火負面聲量影響到其他候選人，那就不好。」周玉蔻表示支持，認為「希望選對會有一套想法，他支持沈伯洋出來選，會很好玩！」