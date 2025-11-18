我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞雪蘭莪The Mines購物中心近日遭暴雨侵襲，地面樓層迅速積水，水深從腳踝至膝蓋不等，商場內景如小型水道般被淹沒。社群媒體上多段影片瘋傳，顯示民眾在水中穿行，店家忙於移動商品以免受損。從影片中可看到，淹水原因主要為直接降雨，而非從商場內部的威尼斯風水道溢出。雨勢猛烈，加上排水系統負荷過大，造成積水迅速蔓延至走道與店鋪。商場租戶被迫緊急調整貨品位置，防止商品受水浸損，並利用臨時措施減輕損失。購物者則在水中小心通行，一些餐飲和零售業務暫時關閉或延遲營業。The Mines商場以中央水道為特色，結合購物、餐飲與休閒設施，吸引大量遊客，是馬來西亞知名商場之一。此次暴雨突顯城市排水在極端天氣下的脆弱性。當地氣象單位表示，強降雨導致地表逕流增加，加劇排水系統負荷，提醒居民及商戶注意防洪措施，以免財物受損。此次暴雨淹水事件，雖未造成重大傷亡，但提醒民眾及旅客，面對極端天氣應提高警覺，商場管理單位也將評估防洪設施，避免未來類似情況重演。