內政部國土署公告2026年租金補貼新制，新申請案若是頂樓加蓋、違建等非法建物，將無法領取租補。對此，房產趨勢專家李同榮直言：「既有今日，何必當初？台灣租賃政策難道窮到只剩『租金補貼』？」他更呼籲，要徹底解決租屋亂象，政府應正視問題，並提出改革方案，例如讓房東租賃所得稅減半或減三分之一，藉此杜絕租賃黑市。
租金補貼全國80萬戶申請
現行「300億元中央擴大租金補貼專案」，對一定所得以下無自有房屋個人或家庭，提供每戶每月最低2000元到8000元租金補貼，40歲以下單身、婚育家庭還有最高1.8倍加碼，最高可領到1萬4400元租補。
國土署統計，從2022年開辦至今年11月14日止，全國核准戶數已超過88萬戶，申請戶數更是首度突破100萬戶、達到103萬戶，雙雙創下開辦以來新高紀錄。
不過，租金補貼政策在明（2026）年將出現重大變化，新申請案將排除頂樓加蓋、違建等非法建物。國土署說明，主要是考量近2年非法住宅租補申請案提升，長遠來看仍有公安疑慮。
租賃市場的三大核心問題
對於租補重大變革，李同榮認為，要廢除加蓋違建的租金補貼應明文修法或正式更正施行辦法，並提前公告，才不會令弱勢租屋民眾無所適從，亂象叢生。他直言，租金補貼不能解決年輕人租賃正義問題，政府應正視租賃市場的三大核心問題所在：
1. 租賃市場資訊不對稱：租賃市場未全面實施實價登錄，資訊不透明，租金無從比較，且助長租賃黑市橫行。
2. 租賃黑市盛行：全台102萬租屋家庭中，申報租賃所得的房屋僅32萬間，近七成房東逃稅，政府完全掌握不了。
3. 租賃市場被壟斷：公益房東免囤房稅並優惠稅率，造成投資客包租公連手壟斷低總價房屋，轉售拉抬房價，轉租拉抬房租，形成低總價房屋被投資客與包租公壟斷，這是當今房產政策最令人垢病的嚴重問題。
租賃市場亂象五大解決方案
李同榮最後呼籲，租賃政策不能窮到只剩租金補貼，建議政府租賃政策應徹底革新，杜絕黑市，讓年輕人解除租屋困境，建議以下5大解決方案：
1. 資訊透明化：租賃物件全面實價登錄，違者重罰，促使資訊全面透明化。
2. 強迫租賃公證：為杜絕逃漏稅，並防止糾紛，應強迫租賃需雙方公證，並廢除公益房東免囤房稅與優惠稅率，不但杜絕逃漏稅、降低租賃糾紛、且增加合理稅收。
3. 租稅大赦，不溯及既往：修法後採租稅大赦，只要誠實報稅，不追溯以往逃漏稅事實。
4. 房東租賃所得稅減半或減三分之一：租賃全面實價登錄後，房東所得稅減半，或減少三分之一，因為大家合法報稅，政府總稅收不減反增。
5. 提高弱勢租賃供給：廣建只租不售社會住宅，並改革現行資格過寬的門檻，讓社宅提供給最急迫需要的弱勢民眾。
資料來源：李同榮
