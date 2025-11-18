我是廣告 請繼續往下閱讀

▲家樂福台中青海店開業21年，最後營業日至12月22日晚間11點。（圖／取自家樂福carrefour.com）

家樂福台中青海店今（18）日無預警宣布熄燈，最後營業日至12月22日晚間11點，2025年家樂福共計有5間量販店要結束營業，除了台中青海店，還包括嘉義北門、新竹竹北、台北北投店、家樂福桃園店，而官方也曾透露熄燈主因是「租約到期」以及「公司整體營運考量」。不過家樂福也向《NOWNEWS》記者透露，接下來台南東區會有新的家樂福量販店開幕，基地面積約4000坪，預計除了量販店部分，也會有美食街進駐。家樂福台中青海店開業21年，今（18）日在臉書無預警宣布歇業，「感謝您一直以來對家樂福青海店的支持與愛護。很遺憾告訴大家，由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日（一）晚間23:00。我們重視每位顧客的權益，後續將由周邊其他分店（量販店：文心店、西屯店、德安店、大墩店、中清店、沙鹿店）、家樂福便利購及家樂福線上購物持續提供優質服務」。不少在地居民表示，「沒有24小時的家樂福了，好可惜喔」、「這麼好的店，收掉真的好可惜」、「終於宣布了，以後半夜要去哪裡買東西」、「沒有24小時的家樂福了」、「時代的眼淚」。家樂福2025年共有五間門市無預警宣布停止營業，包括台中青海、嘉義北門、新竹竹北、台北北投店、家樂福桃園店，主因主要為「租約到期」以及「公司整體營運考量」。據了解，全新家樂福量販店基地面積約4000坪，位置選在台南東區生產路崇明路口，將會有量販店、品牌進駐、餐飲等服務。