▲警方調閱監視器後發現為一名37歲的羅姓男子所為，其坦言不滿街友在該處休憩。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社二社）

新北市樹林區後火車站一間眼鏡行外，近期傳出店門外遭到有心人士放置「塑膠尖刺板」，為了防止街友在該處休憩，附近居民見狀後將其拍下，瞬間引發討論，直言：「也太危險了！」警方獲報後調閱監視器，發現是一名住在附近的37歲羅姓男子所為，後續將依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。一名網友日前在臉書社團「爆料公社二社」上PO出多張照片，驚喊：「新北市樹林區樹林火車站後站行人走的地方有釘子，這樣如果行人跌倒刺到怎麼辦呢？」仔細一看，在知名連鎖眼鏡行外的階梯上，被放了一整排俗稱「驅鳥神器」的塑膠尖刺版，相當危險。貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「這太扯了吧，好誇張」、「這已經涉及公共危險了」、「如果不小心傷到人，有得賠」。對此，該店家也立即澄清並無放置尖刺。而警方獲報後到場將現場6個塑膠尖刺版移除，後續調閱監視器發現一名37歲羅姓男子涉有重嫌。羅男到案後坦言，因不滿街友於該處休憩，認為觀感不佳才會放置尖刺在階梯上趕走街友。