我是廣告 請繼續往下閱讀

有關試辦市公車R82路線上午班次延駛基隆高中一事，近日引發市民討論。基隆市長謝國樑今（6）日特別在市府四樓主持公聽會，邀集民意代表、里長、校方、學生及通勤族代表等與會，聽取各方需求並現場裁示，以「不影響上班族通勤」為原則，決定自下週一（9月8日）起恢復原動線、不再繞駛基隆高中，並依公車處替代方案以免費接駁車延駛進校園，兼顧學生通學需求。謝國樑指出，R82路線（國家新城至七堵）原本上午7時的班次將恢復原動線，方便通勤族直接前往八堵車站轉乘火車。同時，公車處提出替代方案，由「安樂八堵線」免費接駁車在八堵車站終點站後，再延駛基隆高中，讓基中學生也能順利進入校園。他強調，此舉既能維護上班族權益，又能兼顧學生需求，展現市府在公共運輸規劃上的彈性與務實態度。安樂八堵線免費接駁車係謝國樑市長上任後新闢，為方便民眾直達八堵車站轉乘火車而設置，每日有2班次，分別於6時50分與7時5分自國家新城發車。本次調整將6時50分班次，在抵達八堵車站後再往前迴轉進入基隆高中，既能保障通勤族需求，也讓基中學生能順利抵達校園。謝國樑也提到，市府長期配合「道路交通安全基本法」及教育部政策，盤點大專校院及高中學校的入校園需求，希望透過擴大公共運輸服務，降低學生依賴私人運具所帶來的交通風險。但若路線或班次調整影響到其他通勤市民，他定會「滾動調整」，持續與市民溝通，確保公共運輸價值發揮到最大。會中，與會代表亦提出增闢學生專車、改善八堵路與源遠路人行環境等建議，因涉及跨部門協調與長期規劃，謝國樑已責成相關單位研議並加速推動，期盼為市民打造更安全、便捷的交通環境。