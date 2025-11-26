我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玖哲在教會唱歌發現天賦，儘管父母不支持仍堅持追夢，在3間教會演唱累積實力。（圖／記者陳明安攝）

歌手李玖哲今（26）日迎來45歲了！李玖哲從小在美國長大，當時他也常因外型常被同學取笑，家附近治安又差，長期被霸凌讓他在13歲那年考慮要加入街頭幫派，還好後來他在教會唱歌找到人生方向，才沒誤入歧途。16歲的李玖哲被相中後從韓國男團Aziatix出道；2003年再與黃立成組嘻哈團體Machi麻吉正式進軍台灣歌壇，後來他也開始發行個人單曲。不過，李玖哲的演藝之路並非一帆風順，2010年他發完專輯後因合約問題被雪藏整整7年，直到2017年才重返華語樂壇，成功挺過低潮。​​李玖哲從小在美國長大，他天生身形肉肉，外貌成了同學開玩笑的箭靶，幾乎每天都要忍受別人嘲笑他；家裡氣氛也不輕鬆，當時爸爸是油漆工、媽媽在餐廳工作，兩人常因為開銷吵到不可開交。更麻煩的是，李玖哲家附近治安惡劣，常會傳來槍響，讓他時常覺得壓力山大，加上長期被霸凌讓他一度心灰意冷，甚至在13歲那年認真思考過要不要跟著街頭幫派混，覺得至少能讓自己不被欺負。而真正扭轉李玖哲人生的，是有一次在教會上唱歌，那瞬間他整個人像被點亮，從沒想過原來自己能因為唱歌這麼開心，甚至開心到回家後每天都在祈禱，希望有一天能像麥可傑克森一樣站在舞台中央。不過，李玖哲爸媽完全不支持，不是嫌他外型不適合，就是丟來各種酸話，但他還是硬著頭皮往前衝，只要有機會能唱，他通通不放過，後來李玖哲直接在住家附近的3間教會唱歌，把每一次上台都當成練功，這樣默默累積了一陣子，終於被音樂人注意到，16歲以韓國男團Aziatix出道，成功踏入演藝圈，首作發行第一週就賣破5萬張，還在2011年MAMA頒獎典禮上奪下亞洲新人獎。2003年，李玖哲因為加入黃立成領軍的嘻哈團體Machi麻吉，開始在台灣發展，後來也陸續發了自己的單曲。2007年，李玖哲靠專輯《Baby是我》抱回金曲歌王，原本演藝之路應該一飛衝天，卻迎來意外考驗。李玖哲2010年發完專輯《好玖》後卻因合約問題，整整7年不能出中文歌；隔年他飛回美國闖蕩，組團、拍廣告，能接的機會都接，忙得要命收入卻少得可憐，讓他度陷入低潮。直到2017年李玖哲才終靠專輯《Will You Remember》重返華語樂壇，還憑此闖進金曲獎入圍名單，之後也陸續推出〈從來沒愛錯〉、〈結局〉、〈我爛〉、〈窺愛〉，慢慢找回屬於自己的舞台。11月26日的壽星不只有李玖哲！還有台灣演員金超群、台灣歌手況明潔、中國演員任重、日本男團嵐隊長大野智、台灣演員利晴天、美國男演員馬克馬戈利斯，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！