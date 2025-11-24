我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆一處知名大型社區昨（23）日晚間驚傳槍擊案！一名 40 歲李姓男子被發現在廁所內頭部中彈、倒臥血泊，救護人員破門後赫見他已命危，緊急送醫仍宣告不治。離奇現場引來大批黑衣人聚集急診室外，警方深夜封鎖現場、以「槍追人」方向偵辦，全案更不排除他殺可能。基隆市消防局表示，晚間 7 時許接獲通報，指社區住戶有人受困廁所、門無法開啟，疑似有人受傷。消防隊員到場後破門進入，發現李男倒臥在狹小空間內，頭部靠近太陽穴處有約 5 公分槍傷，已陷入昏迷、生命徵象微弱。隊員立即將他送往基隆長庚急救，但因傷勢過重，於晚間 9 時許仍不治身亡。警方也同步趕抵現場，立即在廁所及住宅周邊拉起封鎖線，並查扣一把手槍與十餘發子彈，現場兩名在場人士皆被帶往派出所製作筆錄。警方指出，報案者稱先聽到廁所傳出槍響，想查看卻發現門卡死，擔心發生意外才緊急通知消防破門。據了解，李男遭槍擊位置接近太陽穴，抵醫時已呈現極度危急狀態。消息傳出後，晚間陸續有二、三十名黑衣人士聚集急診室外關切，引發外界高度關注，也讓整起案件的複雜性更加提高。至於槍枝來源、是否有人持槍進出、是否涉及糾紛或他殺，皆成為警方目前全力釐清的重點。基隆地檢署已接獲通報，檢察官預計今（24）日上午會同法醫相驗遺體，以釐清死因及彈道方向。警方強調，將從通聯、監視器、槍枝來源等面向全面調查，釐清「到底是意外、輕生，或另有他人涉案」。