▲TWICE高雄終場上，子瑜不同第一天的髮型，綁起馬尾很搶眼。（圖／讀者提供）

▲周子瑜隨著TWICE返台演唱，製造不少話題。（圖／摘自IG@thinkaboutzu）

韓國女團TWICE來台演唱，台灣成員周子瑜出道10年終能返鄉表演，心裡充滿感觸。兩天演出的尾聲她都念了寫給廣大粉絲的信，現場氣氛進入感人高潮，背景也會出現催淚的音樂。昨（23）日進行到這段落，正當觀眾想哭的情緒被激發出來，子瑜自己也泛著淚光，其他成員姐姐們都安慰她：「沒有關係。」她卻突然霸氣要求把音樂關掉，看得網友留言寫道：「超好笑又心疼。」昨晚子瑜在台上讓觀眾的心上下起伏。原先她講到會很想念大家，明顯看出在壓抑自己想哭的情緒，粉絲們已經忍不住要跟著一起掉眼淚，不料她卻突然說道：「昨天沒有哭，不會哭的。」然後轉頭一瞪，對工作人員要求：「趕快把音樂關掉。」畫風瞬間轉變，觀眾也從好哭變好笑。有網友寫道：「那句話冒出來真的超好笑。」也有人表示：「本來好感動，『把音樂關掉』就變搞笑了。」更有人認為她「綜藝感十足」，也是有人心疼她在忍住掉眼淚的情緒，寫道：「一切真不容易，心疼也很感動。」有粉絲認為她發揮了雙子座古靈精怪的一面，也有人打趣稱她是被好友、i-dle的舒華附身，才會有這麼出人意料的反應。子瑜在台灣鄉親面前表演，是TWICE此次演唱會的最大話題，而她對著台下觀眾說出自己從練習生到出道後的心情轉變，則是演唱會的感人高潮。她坦言從練習生到出道的這12年，內心裡一直有許多矛盾的心情，包括希望、挫折、孤單、渴望。她早知道會很辛苦 ，但沒想到不只是辛苦 ，而是必須堅持到底的選擇，不諱言很多次想放棄 ，就算之後看似順利，有時也會空虛無助，甚至想家。她的真情告白，令粉絲無不動容，也難怪這個環節是演唱會尾聲的淚點，只是子瑜還是帶給觀眾意外的驚喜。有網友將這段畫面發布上網，沒辦法親自到現場的粉絲都敲碗：「有沒有完整版影片？」很想欣賞她的表情變化細節。