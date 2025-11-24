迎接謝幕之夜。



我是廣告 請繼續往下閱讀 SOGO敦化館12/14最後營業日！31年回憶再見了



據了解，遠東SOGO敦化館自1994年開幕到2025年，走過31個年頭，而今（24）日官方宣佈將在12月14日晚間9點30分完美謝幕。最後營業日當天晚上6點至8點，現場將有紀念照速拍留影服務；晚間9點15分至9點30分將邀請聲樂家以曼妙的歌聲與動人的樂音，共譜經典樂章。



業者也特別製作「紀念磁鐵」讓粉絲收藏，活動期間與敦化館1F裝 置合照並上傳個人FB或IG，並標記「#SOGO敦化館Bye Bye」，即可憑APP內快樂購卡兌換紀念磁鐵一份； 另於指定樓層集章完畢，還可再抽秀泰電影票。



▲遠東SOGO敦化館自1994年開幕到2025年，走過31個年頭，確定在12/14結束營業。（圖／SOGO提供sogo.com.tw） SOGO敦化館閉店出清



最後，即起全館也出清下殺3折，還可搭配滿額贈，1-2F指定精品 滿20000元送1000元、全館滿10000元送500元， 當日累計消費達指定門檻再享各等級小家電好禮，且於敦化館單日累計消費滿10000元，即可兌換復興館指定餐飲5 00元電子折價券。



美食部分也有獨家優惠，漢來海港平日限定5人同行1人免費；紅豆食府，午餐限定點心百匯吃到飽，售價868元／人；「EN」期間限定 照燒青甘與蟹腳天婦羅定食，原價1380元、特價1080元。



▲遠東SOGO敦化館即將結束營業，漢來海港平日限定5人同行1人免費。（圖／漢來美食提供） SOGO敦化館原址不蓋豪宅了？有機會繼續經營百貨



據了解，有部分SOGO敦化館櫃位收到通知，詢問如果更換百貨業主，是否願意留下來經營，代表皇翔的豪宅改建案要延後，將維持百貨大樓形式。對此，皇翔表示，改建案暫時沒有開工計畫，而且確定要延後，延後時間還不確定；至於是否要招商新房客，現在都還在處理中，無法透露更多。





遠東SOGO表示，敦化館即將於12月14日正式閉店，在晚間9點30分與消費者說再見，敦化館為全台第一間精品百貨，陪伴台北人走過31年的時光，隨著出約到期將結束營業，即起全館也開跑閉店出清，全面下殺3折起，，且12月14日最後營業日當天，晚間6點至8點，現場將有紀念照速拍留影服務，與民眾一起共同