韓國超人氣女團TWICE〈This Is For〉世界巡回演唱會高雄站在昨（23）日晚間盛大落幕，2日都湧入大批粉絲支持，而作為隊長的志效，更在演出結束後於粉絲付費平台泡泡（Bubble）上寫下長文，向台灣ONCE（粉絲名）傾訴心聲，她坦言這2天從開場就被情緒擊中，全程努力忍住眼淚，並感謝粉絲給予她與其他成員滿滿能量，更為自家忙內（編按：年紀最小的）子瑜終於能返鄉開唱感到驕傲，直言：「子瑜返鄉，像夢一樣珍貴！」志效在文中毫不掩飾自己演出時的緊張與激動，她透露從第一天開場第1分鐘起便已經感到哽咽，這2天都努力控制情緒不讓淚水奪眶而出，這份坦白讓粉絲更能理解她與團員對台灣場的特殊情感，志效也寫下：「高雄 ONCE 們，謝謝你們等我們這麼久！」短短一句話，卻讓粉絲感受到她沉甸甸的心意。志效特別提到，這次的高雄場對子瑜有著無可取代的意義，她形容子瑜在家鄉開唱是「像夢一樣珍貴的時間」，並直言自己雖然無法完全體會子瑜的心情，但也同樣深受感染。志效更表示這個週末ONCE們在高雄的熱情反應、粉絲的大合唱與充滿支持的LED應援語，都讓成員們深受感動，志效說道：「雖然比不上子瑜，但對我們來說也是非常激動的瞬間。」志效在文字中溫柔寫下：「謝謝你們在表演過程中一直讓我感到幸福！」這句話立刻在粉絲社群迅速傳開，許多ONCE形容自己「被志效的溫暖電到」，志效在泡泡中反覆向高雄粉絲致謝，感性地道出自己真正的心情，讓人看到舞台背後的她，是多麼珍惜這段旅程、多麼重視每一次與粉絲的相遇。最後，志效不忘向台灣ONCE預告下一次見面時機，承諾會在台北場以最好的狀態再度與大家相見，她寫下：「在台北再見！要健健康康地等到那個時候。」並保證下次會「玩得更開心」，粉絲紛紛留言表示已經迫不及待，也感動於志效如此真誠的回應，直呼：「隊長真的最暖！」