▲這起事故造成3車有車損情形，另遊覽車駕駛及救護車駕駛分別受有右腳扭傷以及輕微腦震盪、腰部挫傷。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區昨（23日）上午11時21分許於建國高架發生一起救護車追撞事故，這輛救護車當時正準備載一名55歲康姓女子轉診至北投榮總，卻在送醫過程中欲閃避前方煞停的車輛切換車道時，不慎發生碰撞，而後車輛失控再撞擊到遊覽車，釀成3車追撞意外，詳細車禍原因還有待進一步調查釐清。據了解，這起事件發生在昨（23日）上午11時21分許，一名駕駛救護車的26歲劉姓男子當時沿著建國高架南往北第2車道行駛，其為了閃避煞停的前車，右前車頭不慎撞擊36歲李姓男子駕駛的小客車。由於撞擊力量大，救護車瞬間失控，偏道撞向後方煞車不及的遊覽車，現場3輛車都有車損及車殼零件掉落，現場一片狼藉。而這起事故也造成遊覽車駕駛50歲鄭姓男子右腳扭傷、乘客53歲許姓男子頭暈，均未送醫；另救護車駕駛劉男輕微腦震盪、腰部挫傷，至於救護車上的病患55歲康姓女子本欲從新店耕莘轉診至北投榮總，因本起事故由同公司派遣另一部救護車一併送往榮總。警方依規定替駕駛實施酒測，酒測值均為0。