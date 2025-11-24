我是廣告 請繼續往下閱讀

▲資深德國男星烏多基爾離世，享壽81歲。（圖／翻攝自維基百科）

從安迪沃荷合作開始 以大膽演出奠定經典地位

與拉斯馮提爾合作數十年 成為怪奇電影中的不朽存在

曾出演經典電影《刀鋒戰士》的德國傳奇演員烏多基爾（Udo Kier）驚傳離世，享年81歲。外媒於今（24）日報導，他於週日早晨安詳離世，消息由伴侶、藝術家Delbert McBride親自確認。雖然詳細死因尚未公開，但他的離去已讓國際影壇與無數影迷深感惋惜。烏多基爾被譽為「最難以被定義的演員」，作品跨足歐洲與好萊塢，足跡遍布各類型電影，奠定他獨一無二的地位。烏多基爾生涯最早讓人熟知的作品，莫過於 1973 年《科學怪人》與 1974 年《魔鬼之血》。這兩部由 Paul Morrissey 執導、Andy Warhol 共同製作的電影，以華麗誇張、帶點情色的顛覆方式重新詮釋經典怪物角色。烏多基爾在片中以「邪魅又帶點幽默」的表演方式深植人心，從此奠定他在怪誕藝術電影領域的招牌形象，甚至被稱為「華麗恐怖系男神」。在歐洲累積知名度後，烏多基爾持續活躍於各大影展。某次柏林影展，他遇見日後兩度奧斯卡提名的導演葛斯范桑（Gus Van Sant），這段邂逅改變了他的演藝人生。1991 年，葛斯范桑的電影《男人的一半還是男人》讓美國觀眾首次注意到他。他在片中與瑞凡·菲尼克斯、基努·李維同台演出，雖然戲份不算最多，但憑著個性鮮明的演技成功打進美國市場。烏多基爾後來多次表示，若沒有葛斯范桑，他未必能順利取得SAG資格並在美國立足。烏多基爾也與丹麥名導拉斯馮提爾（Lars von Trier）保持長期合作。他們從 80 年代末的《瘟疫》開始，多次在馮提爾作品中出現，包括《歐洲特快車》、《在黑暗中漫舞》、《厄夜變奏曲》、《性愛成癮的女人》等片。烏多基爾常以獨特氣質與詭譎感，被導演塑造成作品中的「陰影角色」，堪稱馮提爾世界觀不可或缺的一環。他跨足歐美電影，更曾在《王牌威龍》、《世界末日》、《刀鋒戰士》等好萊塢大片擔任重要配角。烏多基爾年少時在酒吧遇見德國新電影大師萊納·法斯賓達（Rainer Werner Fassbinder），啟發他走上演藝之路，他隨後搬到倫敦追夢，逐漸累積作品。從 18 歲入行到晚年，他一生拍攝超過 200 部作品，橫跨恐怖片、藝術電影、MV 與流行文化。他曾在瑪丹娜的《Erotica》、《Deeper and Deeper》MV中大膽入鏡，也曾擔任《SEX》寫真書的拍攝人物。2024 年接受《Variety》訪問時，他曾說：「我喜歡被看見，所以我選擇當演員。」如今巨星隕落，但他的瘋狂、精準、詭魅與浪漫，已成為影史上難以超越的傳奇。