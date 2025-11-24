我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣港務公司董事長周永暉率員於日前，到高雄科技大學，拜會該校校長楊慶煜洽談產學合作，期推動智慧永續港口與人才合作事宜。台灣港務公司董事長周永暉，是由業務副總經理張展榮、企劃處高級研究員蔡淑慧等人陪同，到高雄科技大學，拜會該校校長楊慶煜，受到楊慶煜率主管熱烈歡迎。台灣港務公司董事長周永暉表示，台灣港務公司與高雄科技大學自107年起即簽署產學合作備忘錄，陸續在人才培訓、研究計畫及實務交流等領域展開合作，包括共同辦理產業與學術研討會、港區作業管理優化研究、港區環境監測及生態保育研究等，多年來累積豐富成果，也奠定雙方擴大合作基礎。周永暉說，台灣港務公司此次到高雄科技大學拜會該校校長楊慶煜，主要是洽談產學合作，雙方就港務公司智慧港口、港口永續發展方向與人才需求進行交流，並就未來產學合作模式交換意見，期推動智慧永續港口與人才合作事宜，並感謝高雄科技大學長期在研究計畫與實務訓練方面給予協助，也期待透過更緊密的合作，成為支撐國家港口發展與轉型的重要力量。周永暉指出，台灣港群在智慧港口、替代能源及淨零轉型等領域，對專業人才需求殷切，期與高雄科技大學透過課程設計與實習規劃，讓學生在學期間即可接觸港務與航運實務，畢業後能順利銜接相關職涯。周永暉並指出，台灣港群正面臨數位與永續雙重轉型，需要跨領域的專業人才，相信透過與高雄科技大學的長期合作，可讓學生在真實場域中學習，也讓台灣港務公司在業務轉型上獲得學術支持。周永暉強調，台灣港務公司未來將持續與高雄科技大學共同規劃產學合作藍圖，包含學生實習與就業銜接及國際交流等多元方案，形成穩定的人才培育及技術合作機制，同時結合高雄科技大學的研究成果與創新構想，為台灣港務公司智慧營運、能源轉運及港區永續治理等業務注入動能。