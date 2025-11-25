我是廣告 請繼續往下閱讀

雙薪家庭越來越多，上班族忙於工作，抽不出空打掃環境收拾家務，使得家事外包需求日益增加，根據中華民國職業清潔認證協會指出，全台居家清潔消費市場高達數百億，商機十分可觀，推升家事管理人力需求有逐年增加趨勢。根據1111人力銀行資料庫顯示，目前有高達3萬3000個「家事清潔」職缺，和去年11月同期相比，明顯成長12.1%，其中正職占比72%、兼職計時占比28%，預計接近歲末年終腳步，居家大掃除需求湧現，恐再掀起一波人力需求高峰。在缺工時代，業者為了招募足夠人力，徵才條件也更具彈性包容，包括正職每周額外多一天「有薪福利假」、四點半下班的員工福利等，更有業者祭出重金，最高可到6萬元的薪資水準；在兼職部分，時薪平均落在250-450元之間，另外，為了符合業主需求，一次性的清潔服務也是常見方式，通常以半天4小時計算，收費在1300-1600元之間不等，整體來看，不論是月薪、時薪，還是論件計酬，皆明顯高出基本工資許多，成為不少中年失業與二度就業者的從業首選。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，隨著小坪數的小宅興起，如何做好居家收納整理，放大空間視覺清爽，成為許多上班族回家放鬆後，最在意的生活小事，因此除了居家清潔項目以外，坊間業者還提供了整理收納、料理烹飪、衣物整燙等服務，家務技能愈加精進純熟，「家事管理師」薪情自然跟著水漲船高，現代社會注重分工，清潔工作正逐漸走向專業化、制度化。為了補足日益擴大的人力缺口，業者也紛紛加大徵才力道，熱情招手無經驗的求職者加入團隊，在接受公司培訓並通過訓練後，就能成為具備即戰力的家事管理師。曾仲葳指出，隨著觀念的轉變，國人對於「家事有價」的接受度愈來愈高，也因此坊間開設家事清潔培訓班如雨後春筍出現，包括聘請專業講師指導相關的家事清潔課程，包括收納管理原則、清潔劑的認知、工具的使用方法、貴重物品風險控管、客戶溝通技巧等，協助學員取得證照就能在職場上更有競爭力，挑戰更高的薪資和更好的工作保障。