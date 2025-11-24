我是廣告 請繼續往下閱讀

日本旅遊注意！沖繩縣本島北部一處淨水廠自來水管破損造成大量漏水，使得全島共有17個市町村面臨大規模停水，就連那霸機場也難逃一劫，宣布明日機場餐廳全數關閉。根據沖繩時報報導，今日凌晨3點，沖繩本島北部的大宜味村道路底下的水管，因破損導致大規模漏水，這條水管是在1967年設置，疑因為管線老化破損。受到漏水影響，沖繩大範圍地區陷入停水狀態，今天中午開始沖繩本島中南部有11個市町村全區、6個市村部分地區停水，需等到25日之後才可能陸續恢復供水。那霸機場也宣布，明日機場內所有餐飲店家全面暫停營業，商店將不受影響維持正常運作，但必須用水的商品將停售，如霜淇淋等商品。至於最重要的機場廁所部分，那霸機場官方表示，旅客仍可正常使用廁所設施，但呼籲配合節約用水。那霸市已設立災害應變指揮部，沖繩今日17個市町村預計將大規模停水，包含那霸市、浦添市、中城村、北中城村、沖繩市、恩納村部分停水；糸滿市、豐見城市、南城市、宇流麻市、八重瀨町、南風原町、與那原町、西原町、嘉手納町、讀谷村、金武町全區停水