▲武田直言，佐佐木最大的課題是「球種不足」，這與大谷翔平、山本由伸最大的差距就在於球路變化的選擇不夠多。（圖／路透／達志影像）

前日本火腿王牌、現任野球評論員武田一浩（60）日前在自己的YouTube頻道上點評洛杉磯道奇投手佐佐木朗希本季表現，並給出明確的兩點建議，直言若想在美職二年級大幅進步，並且成為先發輪值的一員，他必須「完全習得滑球」，擺脫對於指叉球的依賴。佐佐木朗希今年挑戰大聯盟第一年，最終僅拿下1勝。雖然季後賽轉任後援時投出亮眼內容，但整體仍稱不上理想。武田在影片中將他評為「B等級」：「如果沒有季後賽的表現，恐怕只能給C甚至D。」同時，武田也給予佐佐木兩個建議，希望他在休賽季能加強。武田一浩指出，佐佐木的身材仍稍嫌瘦弱，若要負擔完整先發賽季的局數，必須更強化體能與肌肉量。「身體還要再大一點，現在看起來還是太細了。」武田直言，佐佐木最大的課題是「球種不足」，這與大谷翔平、山本由伸最大的差距就在於球路變化的選擇不夠多。「現在他的問題是，只要某一種球不靈，那一天的狀況就會受到嚴重影響。因此必須學會更多球路，讓對手無法抓單一節奏。」另外，武田認為，佐佐木過度依賴指叉球，長期下來會影響握力與穩定性，因此必須開發新的關鍵武器。「他現在太依賴指叉球了。指叉球投太多會消耗握力，我認為他更應該掌握滑球。」武田也提醒，增加滑球、卡特球等球種，可能會讓佐佐木的直球球速受到影響。「如果開始練滑球或卡特球，有可能讓球速上不來，這點確實是潛在的風險。」儘管如此，武田仍相信24歲的佐佐木仍具備巨大成長空間。「他還年輕，未來還能大爆發。」他也期待佐佐木能在明年重返先發陣容，藉由增加球種與體能提升，展現真正的壓制力。