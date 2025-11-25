我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老詹願意為Luka Doncic擔任副手，也從不吝於為Austin Reaves擔任副手，老詹隨時都能切換模式。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人防守很爛，投籃很差，三分球更差，但還能打出12勝4敗7成5勝率西區第二戰績。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

NBA美國職籃（National Basketball Association）湖人最近4連勝，開季12勝4敗與金塊並列西區第二，僅次於天下第一雷霆17勝1敗。轉任湖人副駕駛「老詹」LeBron James傷癒復出打了兩場，湖人全勝，但這兩場比賽內容並不精緻，湖人防守一團亂，投籃也是一場比一場糟。在老詹復出之前，湖人防守就滿是漏洞，進攻節奏最慢，老詹復出打了兩場，湖人防守不行，進攻節奏太慢，兩個球隊大漏洞標籤馬上貼在老詹身上。當了22年開車駕駛轉為副駕，甚至得擔任Luka Doncic和Austin Reaves兩名主力後衛副駕駛，老詹展現他能融入任何體系和隊友能力，有球無球都難不倒他。老詹願意為Luka Doncic擔任副手，也從不吝於為Austin Reaves擔任副手，老詹隨時都能切換模式，扮演最佳團隊球員。湖人防守問題並不在老詹、Luka、AR三個持球點掌控太多球權，太黏球，打太多半場進攻。防守是團隊的責任，老詹和Luka都是看場面和時機防守，這很正常，他們有足夠能力和責任，而且他們要負責的工作太多太雜。AR是非常聰明防守球員，他不會漏太多，防守能力在水準以上，而且協防能力和閱讀比賽能力一流。因此湖人防守問題需要的是團隊防守意識和帶動性，從一對一到輪轉到玩命型防守悍將投入能量。這一點就需要Luka和老詹的帶動與領導，湖人教練JJ Redick必須展現執教智慧和高智商，私下得跟兩大球星溝通+要求，成為默契，形成習慣和球隊防守文化。這不容易，但Redick得有所準備，只有老詹和Luka不斷要求提醒隊友賣命防守，帶動團隊，產生那股防守氣勢和能量，湖人防守才有提升可能。其次就是善用Marcus Smart、Gabe Vincent、Jarred Vanderbilt、Deandre Ayton、Jayson Hayes五名主要防守角色球員，隨時得保持至少兩個在場上，另外33歲中前鋒長人Maxi Kleber也證明他能在防守端發揮作用。善用角色球員和防守工兵去建立並帶動團隊防守強度和能力，這需要很強執教能力和運氣，JJ Redick還有時間調整，並證明他可以帶出一支擁有精英防守能力的總冠軍級別球隊。湖人進攻節奏太慢，防守不行，那不是老詹一個人的問題，更不是Luka Doncic+老詹都很黏球疏於防守造成，籃球從來都不是一個一個拆開來，用數據去解讀甚至過度分析放大的運動。籃球看的是一個整體性和團隊運作，其中最重要成分是「每個人對防守的態度和投入」，所以我才會說，JJ Redick執教上得更有技巧和手腕，如何透過老詹和Luka去帶領團隊投入防守，專注防守意識和投入，一切才能改變。湖人防守很爛，投籃很差，三分球更差，但還能打出12勝4敗7成5勝率西區第二戰績，不管摻水成分多少，都不重要，湖人還有時間和調整空間，就看老詹和Luka對爭冠態度和渴望，以及JJ Redick的執教手腕。今年湖人會很有趣，我對JJ Redick執教能力和表現有很高期待。