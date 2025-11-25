我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志（如圖）捲入網紅謝侑芯命案，明保釋期將滿。（圖／翻攝自YouTube Namewee）

黃明志捲入網紅謝侑芯命案，他之前也曾坦承和謝侑芯共度一夜，全案朝謀殺方向偵辦，遭警方延扣9天，明（26）日即將期滿，若沒有新的證據，有可能將黃明志保釋，隨時傳喚調查，而黃明志今日凌晨在臉書發布新歌〈誤解就誤解〉吐露這個月的心聲。黃明志今日凌晨突在臉書上傳新歌，歌詞寫到，「誤解的就誤解，討厭的就討厭，汙衊的就汙衊，無言的就無言，誤解的就誤解，敷衍的就敷衍，我走我的路線，態度從來都不變。」更表示很多人為了流量散播謠言，就算墜落無底深淵，不代表沒權力爭辯。謝侑芯於10月22日下午倒臥吉隆坡飯店浴缸，被同行的黃明志發現時已無生命跡象，當時2人原本正在討論拍攝合作，她表示要先盥洗，不料卻在浴室內昏迷，黃明志第一時間施作CPR，但仍無力挽回，現場隨後被警方發現數顆藍色疑似毒品的藥丸還有壯陽藥。黃明志11月2日發聲否認吸毒，坦承和女方共度一夜，不過事後檢驗出對4種毒品呈陽性反應，後來馬國警方指出6顆藍色小藥丸，疑似搖頭丸，並非壯陽藥案件從意外猝死轉為依刑事法典302條「謀殺」方向調查，黃明志也在13日獲警方口頭保釋，可以在監督下自由活動至26日，並需配合後續偵辦。