▲亞莉安娜（中）被強森溫抱住，辛西婭艾利沃、楊紫瓊馬上保護她。（圖／翻攝自YouTube＠TMZ）

亞莉安娜11月13日在新加坡出席電影《魔法壞女巫：第二部》首映會，遭到26歲網紅強森溫（睡衣男Pyjama Man）強摟侵犯，男方立刻遭到逮補，並監禁9天，新加坡移民與關卡局宣布，強森溫已被驅逐出境，禁止再次入境新加坡。對於強森溫在首映會上衝出來，強行摟著亞莉安娜拍照，擾亂秩序的行為，新加坡移民與關卡局宣布，強森溫已被遣送回澳洲，且永遠不能再入境新加坡。回顧當時，《魔法壞女巫：第二部》13日在新加坡舉行首映會，眾星踏上紅毯，沒想到才走到一半，強森溫突衝向亞莉安娜，直接把手搭在她肩上，此時跟亞莉安娜一起走紅毯的辛西婭艾利沃、楊紫瓊反應比保鑣還快，一個護住亞莉安娜，一個上前把強森溫趕走。事實上，強森溫是累犯，以亂入比賽、演唱會舞台打響名號，包括世界盃足球賽、巴黎奧運、凱蒂佩瑞演唱會等。事後他更不以為意地發文，「親愛的 Ariana Grande，謝謝你讓我和你一起走上黃毯。」