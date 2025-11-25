我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李順載今年1月拿大獎時，就需要人攙扶上台。（圖／翻攝tvN YouTube）

在韓國被封為「國民爺爺」的資深演員李順載於今（25）日凌晨辭世，享耆壽91歲，讓許多粉絲震驚不已，事實上，李順載在去年10月音樂健康問題暫停活動，因為不希望大家看到他虛弱的樣子，婉拒探病，沒想到如今傳來噩耗。根據《韓聯社》報導，李順載於25日凌晨過世，即便年事已高，李順載仍非常嚴格維持健康，近幾年也有許多戲劇作品、舞台劇的工作，是韓國最年長的演員之一。不過今年10月，李順載傳出健康亮紅燈，當時友人透露是肌力衰退，「他不希望被看見需要人攙扶的樣子，因此婉拒探病，目前專注於復健。」回到更早之前，在今年1月，李順載出席《KBS演技大賞》，以《狗之聲》獲頒大獎，還由老闆扶他上台領獎，當時看起來狀況就有點不好。李順載出道69年，主演過《許浚》、《李祘》、《搞笑一家親》、《衣袖紅鑲邊》等經典作品，還因此被封為國民爺爺，更曾當過《我的公主》宋承憲祖父、《愛上王世子》曹政奭爸爸，半個演藝圈都是他的小孩，如今病逝，也引來許多粉絲、親友悲傷不已。