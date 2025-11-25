我是廣告 請繼續往下閱讀

藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介13個百分點。精神科名醫沈政男直言，2026台南市長這一局已經定了，謝龍介贏不了，藍白還是沒有希望。沈政男說，陳亭妃目前支持度領先謝龍介13個百分點，較9月份的差距顯著擴大。沈政男指出，他早已預測此一趨勢，因為先前5%的微幅差距僅是受颱風災情與總統賴清德談話等短期因素影響；隨著這些干擾因素淡去，選情自然回歸基本盤，也就是陳亭妃穩定領先對手10至15%的局面。沈政男進一步觀察指出，2026年的台南市長選戰局勢似乎已定。他提到日前造訪台南時，發現街頭充斥著陳亭妃與林俊憲的競選看板，彷彿選戰即將開打，反觀藍白陣營卻顯得悄無聲息。他直言，藍白陣營此次在台南恐「沒有希望」，即便是國民黨籍的陳以信在民調中也大幅落後。不過，他也建議陳以信應著眼於長遠規劃，將此次選舉視為下一次選戰的熱身與練習，無需過度看重短期數據。對於外界分析謝龍介民調下滑是因民眾黨「小草」支持者流失，沈政男則持不同看法。他以數據佐證，民眾黨在台南支持度僅約1成，抽樣誤差較大，且謝龍介在年輕族群（20至29歲）的支持度仍勝過陳亭妃，顯示基本盤並未崩盤。他強調政治與選舉皆是科學，目前六都選情中，台北、新北與台南大勢已定，藍白與綠營在版圖上呈現二比一的局面。最後，沈政男對藍白陣營提出警示並展望2028大選。他認為，儘管賴清德總統目前的執政成績未必盡如人意，但仍保有穩固的支持度底氣；依此數據推演，即便2028年藍白勢力成功整合，要在總統大選中勝出仍將感到「相當吃力與困難」。他更預言，若屆時賴總統連任、國會維持藍白多數，再加上美中台三方複雜的國際局勢，台灣政局恐將陷入一事無成的僵局。