統一發票9、10月今（25）日下午1時30分開出中獎號碼，1000萬特別獎號碼「25834483」，大家除了要趕快整理手邊發票準備對獎，也要檢查是否還有上期7月、8月遺漏的統一發票沒對到，根據財政部統計，上期還有9張大獎沒人領，其中包括2張1000萬元特別獎，有人在7-11買102元就幸運中獎，領獎期限只到1月5日，千萬不要跟財神爺擦肩而過。《NONWEWS》本文提供統一發票9月、10月最新開獎號碼、統一發票7月、8月未領大獎清單、中獎號碼以及消費地點等，提供民眾一文掌握資訊。
統一發票9、10月要開獎了！千萬號碼「25834483」快看財神爺來了沒
📌特別獎號碼：25834483
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：46587380
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：41016094、98081574、07309261
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
統一發票7、8月「2張1000萬沒人領」！大獎清冊消費地點、明細一次看
1000萬特別獎2張沒人領
📍App Store（台北市信義區）：訂閱費300元
📍7-ELEVEN（台南市龍崎區楠坑12-1號1樓）：食品等102元
200萬特獎5張沒人領
📍App Store（台北市信義區）：訂閱費220元
📍Uber Eats（新北市林口區文化二路1段390號7樓）：外送費3元
📍7-ELEVEN（彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271號1樓）：食品等132元
📍元一瓦斯有限公司（台南市安南區環福街106巷200號）：瓦斯桶290元
📍茶の魔手（台南市歸仁區保大路3段258號1樓）：飲料30元
雲端發票100萬2張沒人領
📍SONY（台北市信義區）：網路服務費258元
📍Galaxy Store（台北市信義區）：應用程式147元
統一發票9、10月開獎！中獎規則、雲端發票開獎組數、領獎規則一次看
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
📌雲端發票特別獎：
根據財政部官網公告，今年5月至12月每期開出雲端專屬獎比照過往為100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組，不過在500元獎項部分，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，因此決議加開70萬組，因此從5月開始至年底，每期500元獎項從245萬組變成315萬組，財政部鼓勵大家多多使用雲端發票，有更多中獎機會。
📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，114年9月、10月期統一發票中獎領獎期間為今年12月6日至3月5日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。
