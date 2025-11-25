我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳曉（左）與陳妍希（右）於今年2月宣布離婚。（圖／翻攝自微博）

中國男星陳曉與陳妍希於今年2月宣布結束8年婚姻，讓外界都非常震驚。而他的新劇《大生意人》即將於今（25）日上線，與前妻陳妍希12月4日上線的《狙擊蝴蝶》對打。陳曉也搶先出席新劇活動，但狀態意外引發熱議，只見他整個人暴瘦、面色蠟黃凹陷，看起來非常憔悴，讓網友忍不住猜測是離婚後的影響，驚呼：「怎麼瘦成這樣？都成皮包骨了」。陳曉在離婚後低調，直到近日才因《大生意人》出席活動，不料整個人竟瘦一大圈，只見他留著長髮、穿著全黑出場，雖然面帶微笑看起來精神不錯，但在鏡頭拉近後，有粉絲指出陳曉看起來很疲憊又憔悴、皮膚也有點蠟黃，就連一舉一動都看起來小心翼翼。還有人認為陳曉的外套不合身，有種刻意製造出肩線效果的感覺，導致上半身比例看起來有點失衡。陳曉暴瘦模樣也引發高度討論，據悉在2024年時，有網友指出陳曉結婚後，眼神缺乏光采，看起來眼裡無光，因此這次出席活動，讓許多人忍不住表示：「瘦了好多，感覺即使是和陳妍希離婚了這麽久，眼里的光也還是沒回來」，不少人也對他的狀態感到驚訝，「天哪，整個人都快認不出來了，瘦好多啊，感覺兩頰都凹進去了」、「看到陳曉瘦脫相有點心疼，是怎麽回事」。但也有人大讚他瘦了一樣帥，還變得有點像謝霆鋒。2013年8月陳曉、陳妍希合作《神雕俠侶》相識結緣，2年期間雙方於社群上慶生，情感逐漸加溫，2015年6月至8月兩人被拍到於中國約會，戀情正式曝光，陳曉經紀人認愛後，表示藝人私生活自己不大瞭解。2015年8月27日，陳曉、陳妍希分別在微博發了半顆愛心，官宣戀情。2015年10月27日，陳曉經紀人為其承認求婚，隔年7月22日，兩人在台北舉行歸寧宴，12月生下孩子。2019年7月陳妍希為陳曉慶生，透露雙方為工作繁忙後，婚變消息開始傳出，當時陳妍希火速否認，還表示打算拚二胎。2022年到2023年間，雙方互動減少，僅有生日簡短公開祝福。2024年6月19日，陳曉、陳妍希再度被爆婚姻破裂，並在今年2月證實離婚。