拉麵店為何愛用販賣機點餐？過來人解答了：老闆會怕

▲有民眾日前以「為什麼拉麵店都喜歡用投幣式販賣機？」為題發文詢問，在網路上引起高度討論。（圖／取自photoAC）

「其實就是怕員工偷老闆錢，我家族就是開麵館的，這種事做生意的多少都會遇到，所以管收銀機的一定要是自己人」

拉麵店販賣機太方便！3用途

其一是「節省人力、簡化點餐流程」

▲拉麵店使用販賣機，可以節省人力成本，加上拉麵基本上都會提供客製化，，若採用自助點餐就能讓顧客自行備註，可避免因人工點餐導致製作錯誤。（示意圖／取自Pixabay）

其二則是「衛生乾淨」

其三則是「記帳容易」

