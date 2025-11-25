日本職棒西武獅投手今井達也在今年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟的動向持續受到矚目。他在昨（24）日播出的節目《報道STATION》中公開表示，比起與大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等日本球星同隊，更希望能加入能夠擊敗洛杉磯道奇的球隊。此外今井也提到，他更傾向加盟「沒有日本選手」的球隊，逼迫自己更快速地成長。相關言論也引起美國多家媒體報導。
揚言不加入道奇 今井達也：擊敗強權更有價值
今井昨日播出的日本朝日電視台節目《報導 STATION》中接受採訪。當被前輩松坂大輔問及在選擇未來大聯盟球隊時，是傾向於加入一支像道奇那樣劍指世界大賽冠軍的隊伍，還是選擇一支以「擊敗道奇」為目標的隊伍時，今井毫不遲疑地回應：「如果可以的話，我當然想擊敗他們。」
今井進一步解釋自己的選擇，表示雖然與大谷翔平、山本由伸等日本球星一起打球會很開心，但他認為「戰勝那樣的隊伍，並贏得世界大賽冠軍，對自己的人生來說才是最有價值的」，明確表達了挑戰強權的決心。
今井更傾向加盟「無日本球員的隊伍」 逼自己快速成長
今井也提到，他更傾向加盟「沒有日本選手」的球隊。他坦言，如果隊上有日本前輩，遇到問題時很容易就能求助，「但我不想讓自己依賴那樣的環境」。
他表示，希望親身體驗真正的競爭與壓力。「面對文化差異或語言障礙時，能靠自己的力量突破，這才是我想挑戰的方向。」今井希望走上一條更具難度的道路，透過在全然陌生的環境生存與適應，逼迫自己快速成長。
今井達也「不去道奇」登上MLB各大媒體版面
今井的談話迅速被美國媒體引用。《MLB.com》以「今井無意加入道奇，更希望『擊敗他們』」為標題報導相關內容。《運動畫刊》則明確指出「今井幾乎確定不會加盟道奇」。
就連道奇隊媒《Dodgers Nation》也透過官方X（前 Twitter）報導了今井「渴望擊敗大谷翔平、山本由伸和道奇隊」的訊息。此外，《FOX Sports》的官方X也即時播報了今井關於道奇隊的立場：「我想擊敗他們。」
根據多家美媒的推測，紐約洋基、舊金山巨人與多倫多藍鳥等球隊對今井表達高度興趣。他的合約規模預估將超過5年、總額可望突破1億美元（約新台幣31.4億元）。
資料來源：《MLB.com》、《運動畫刊》、《Dodgers Nation》、《FOX Sports》
