我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲交保獲釋後，動向備受關注，近日更傳出他已經返回黨部辦公，大家都可以向他請益，民眾黨2個太陽的傳言更甚囂塵上，現任黨主席黃國昌幽默回應：「他出去我就趕快可以進來」。同時，民眾黨團主任陳智菡昨（24）日透露，柯文哲近期忙著研究AI工具，還會和ChatGPT反覆爭論，最後讓ChatGPT道歉。柯文哲的社群媒體昨發布和黃國昌的對談影片，柯文哲被問到：「是不是知道國昌主席要出訪，今天就班師回朝？」柯文哲坦言小黨資源有限，強調「2個太陽比沒有太陽好，怕的是不夠熱」，肯定黨內幕僚的高度投入，一旁的黃國昌也以「他出去，我就趕快可以進來」開玩笑回應。針對黃國昌將出訪日本，柯文哲提及：「最近中國跟日本正在吵架，所以相信黃國昌一定會先討論過，然後黨內有一個基本的態度，一但戰略決定了，剩下戰術就隨機應變、自己發揮」，黃國昌則說，他將扮演善意、穩定、和平的橋樑。此外，被問到有沒有要提醒黃國昌買禮物給老婆、小孩？只見柯文哲沉默不語，隨後稱：「不能跟他講，因為我從來不買！如果以後人家開始比較，我就麻煩了，所以最好不要買！」而黃國昌也笑說，為了避免陷柯文哲於不義，他絕對不買。另一方面，柯文哲的妻子陳佩琪過去分享，柯文哲近日忙著鑽研ChatGPT，更直呼「AI太好用了」。陳智菡昨就在直播節目中提到，最近黨內在研究日本的聯合政府，相關資料都是日文，而柯文哲要求ChatGPT翻譯成日文，結果ChatGPT回應：「我可以幫你翻譯第一段」、「我覺得裡面講的大概是什麼」，依舊沒翻譯整篇文本，讓柯文哲很不高興回應：「行就行，不行就不行，你在那邊給我繞什麼繞？」陳智菡說，柯文哲跟ChatGPT雙方反覆爭論後，ChatGPT還向柯文哲道歉，柯文哲則警告ChatGPT：「下次不要再這樣了」，ChatGPT也回：「好，下次不會這樣」。