今（25）日氣溫將越晚越冷，《NOWNEWS今日新聞》記者整理本周「星巴克買一送一」連喝4天咖啡優惠！根據星巴克官網，今買一送一、輸入優惠碼「週二星享日」foodpanda再折70元；周三「買一送一」foodomo外送優惠；感恩節周四至周五，星巴克全台門市買一送一。根據摩斯漢堡官網，今周二咖啡日全天大杯49元，本文提供給讀者一次掌握。
📌星巴克：買一送一「喝4天」到感恩節！今再折70元
本周最新感恩節咖啡優惠！今起「星巴克買一送一」連喝4天到周五：
◾️今「買一送一」再折70元優惠碼！foodpanda週二指定品項好友分享日，今11月25日（二），活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰/熱那堤、冰/熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
2杯特大杯「冰／熱美式咖啡」優惠價130元（原價260元）、2杯特大杯「冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）。幫大家算好，平均一杯特大杯美式65元、那堤77.5元。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最划算買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，外送也能爽喝「店內價買一送一再省70元」還不用出門排隊。
◾️周三「買一送一」外送優惠！foodomo星巴克好友分享日，2025年11月5日（三）～11月28日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
優惠活動爽喝2杯「特大杯那堤」特價155元（原價310元）、2杯「特大杯特選美式」特價140元（原價260元）、2杯「特大杯巧克力可可碎片星冰樂」特價170元（原價340元）。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，平均一特大杯特選美式70元、那堤77.5元、巧克力可可碎片星冰樂85元。
提醒大家，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠碼每日數量有限兌完為止。
◾️周四、周五「星巴克買一送一」全台門市優惠！感恩相聚時刻好友分享日，2025年11月27日（四）～11月28日（五）11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌摩斯漢堡：「全時段大杯49元」週二咖啡日優惠
根據摩斯漢堡官網，今週二摩斯咖啡日優惠，全時段「摩斯咖啡L」優惠49元（原價60元）；飲品加20元可升級豆奶拿鐵咖啡。早餐10:30前「摩斯豬排堡＋摩斯咖啡M」89元（原價100元）；點購套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。
資料來源：星巴克、foodpanda、foodomo、摩斯漢堡
