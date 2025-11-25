我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TWIC成員Momo在Instagram的限時動態打卡演唱會結束去吃宵夜「溫肚火鍋」，結果隨行的人除了子瑜跟Sana外，竟然還有名主持人陶晶瑩。（圖／IG@Momo）

且老闆李梓豪也出面證實除了三位巨星外，還有名主持人陶晶瑩。

陶晶瑩、周子瑜一起吃宵夜！兩人認識起源被讚爆

陶子姐的女兒因為非常喜歡TWICE，希望爸媽帶她去朝聖子瑜媽媽咖啡廳「首璽咖啡」，沒想到因緣際會認識了子瑜媽媽

▲陶晶瑩一家人因為朝聖子瑜媽媽開的咖啡廳，兩家人因此結識，過去陶子姐還發出子瑜爸爸幫李李仁刮痧的照片，引起討論。（圖/陶晶瑩IG）

直到某次子瑜媽媽向陶晶瑩提出韓國遊玩邀約，子瑜還擔任地陪，也讓子瑜跟陶晶瑩有所交集。

▲陶晶瑩和子瑜媽媽先熟識後，子瑜媽媽邀請他們全家到韓國遊玩，而當時的地陪就是子瑜本人。（圖/臉書@陶晶瑩）

子瑜等了10年帶TWICE來台開唱！陶晶瑩應援「台味早餐」不落人後

連續兩天親自替TWICE準備早餐，端出飯糰、蛋餅、豆漿等道地美食，應援不落人後