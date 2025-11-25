周子瑜等了10年終於帶著TWICE成員們回台灣開演唱會，上週末在高雄世運館連續嗨唱兩天，Once們都相當感動，也非常期待明年3月大巨蛋演唱會再次見到她們。然而，子瑜在第二天結束演出之後，帶著成員Momo、Sana一起去吃「溫肚火鍋」宵夜，沒想到其中竟然出現名主持人陶晶瑩，讓許多人驚訝表示：「陶子姐認識周子瑜嗎？」就有內行人透露，陶子姊女兒是TWICE鐵粉，朝聖子瑜媽媽咖啡廳而結識，進而認識子瑜哦！
TWICE上週末一連兩天在高雄世運開唱，粉絲相當關注其一舉一動，像是8人入住的高雄洲際酒店、成員在休息時間行程以及IG限時動態等，其中在第二天演出結束後，成員Momo在IG發出限時動態正在吃宵夜，還標記子瑜跟Sana的帳號。
《NOWNEWS》獨家揭露，原來子瑜、Momo以及Sana吃的是有南部最美火鍋店之稱的「溫肚火鍋」，且老闆李梓豪也出面證實除了三位巨星外，還有名主持人陶晶瑩。消息曝光後，讓不少網友都感到驚訝表示：「陶子姐連子瑜也認識啊！這人脈也太廣了」、「陶子姐竟然認識周子瑜！還一起吃宵夜交情也太好」、「陶子姐認識子瑜嗎？好羨慕啊！」
陶晶瑩、周子瑜一起吃宵夜！兩人認識起源被讚爆
然而陶晶瑩跟周子瑜兩人看似生活圈完全不同，到底為何認識？其實起源來自陶子姐的女兒因為非常喜歡TWICE，希望爸媽帶她去朝聖子瑜媽媽咖啡廳「首璽咖啡」，沒想到因緣際會認識了子瑜媽媽，每當陶子姐一家人去台南遊玩時，就會去店裡請安坐坐，久而久之子瑜爸媽跟陶晶瑩夫婦也越趨熟識，陶子姐甚至曾發過子瑜爸爸幫李李仁刮背的照片，當時引發不少討論。
但陶晶瑩從沒有因為自己女兒喜歡TWICE而奢望見到子瑜本人，直到某次子瑜媽媽向陶晶瑩提出韓國遊玩邀約，子瑜還擔任地陪，也讓子瑜跟陶晶瑩有所交集。後來台灣新冠肺炎疫情嚴重，陶晶瑩更是牽線周子瑜聯繫防疫女神賈永婕，一個人就捐了50台防護力勝N95的PAPR（電動過濾式呼吸防護具），估計花費140萬，陶子姐個人也捐了20台，兩人的善舉被各界讚爆。
子瑜等了10年帶TWICE來台開唱！陶晶瑩應援「台味早餐」不落人後
這回子瑜等了10年「生日願望」終於實現，帶著TWICE成員來台灣開演唱會，陶晶瑩也沒錯過機會帶女兒一起去高雄朝聖，先在大巨蛋參加「民歌大團圓」演出之後，立刻帶女兒去趕高鐵到高雄世運館看TWICE熱力演出，大力應援她們最愛的子瑜。
除了朝聖TWICE演唱會之外，陶晶瑩也特別準備台灣家鄉味應援，連續兩天親自替TWICE準備早餐，端出飯糰、蛋餅、豆漿等道地美食，應援不落人後，子瑜的媽媽也發文感謝提到陶子姐準備的早餐，處處都顯示兩家的好交情。
