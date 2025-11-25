我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南旅遊勝地大叻因為對外道路被土石流淹沒，而對觀光業產生嚴重影響。（圖／翻攝自越南快訊）

▲越南中部大量民宅遭洪水沖毀，居民流離失所。（圖／翻攝自越南快訊）

越南中南部與南部近來連遭強降雨侵襲，多個地區連日被暴雨淹沒，部分山區更出現大規模土石崩落。官方初步統計，已有90人罹難、12人失蹤，各地救援行動仍在持續。此次極端降雨突破以往紀錄，累積雨量超過1900毫米，帶來的災損估計逾3億4千萬美元、約新台幣107億元，對地方造成嚴重衝擊。綜合外國媒體報導，越南中部的多樂省、廣義省、嘉萊省、慶和省及林同省從16日開始就進入強降雨狀態，直到21日雨勢急遽升強。當地降雨量落在1500至1900毫米之間，各主要河川水位上升至5.2公尺，創下自1993年以來最高紀錄。洪水漫過堤岸，城市排水系統不堪負荷，多區域全面淹水。多名災民回憶，水勢湧入的速度快得令人措手不及。「我坐在家中休息，五分鐘水就灌進來了，根本來不及逃。」居民描述，兩週內遭遇兩次大淹水，街道上堆滿被泥水泡壞的貨品，許多商家損失慘重，整片街區宛如被丟棄物堆滿的空地。越南近年成為製造業新重鎮，從紡織、鞋類到家具與電子產品生產皆快速成長，但基礎建設卻跟不上經濟擴張的速度。11月上旬的洪災已讓越南GDP減少約0.15到0.2個百分點。此次大雨再次造成約107億台幣的損害，而從今年1月至10月，全國因豪雨累計的財損亦達20億美元、約新台幣629億元。災民無奈表示，家中財物大半毀於洪水。「損失大概有八成，現在只能回家看看還剩什麼能救，救不了的就只好丟掉。」大水侵襲造成大量家庭陷入困境，許多人只能自行清理泥濘、嘗試挽回剩餘物資。目前越南政府已動員軍隊與救難單位向災區空投食物、醫療與生活用品，協助居民度過緊急階段。專家指出，若極端天氣持續增加，越南未來恐需加速改善排水、河川管理與都市基礎建設，以減少類似災難反覆發生。